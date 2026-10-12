Mario Ceara regresa a la música con "Y es que tú", una canción dedicada a su esposa

Mario Ceara presenta "Y es que tú", un sencillo de Latin Pop romántico inspirado en su esposa y anuncia una nueva etapa artística que incluirá el lanzamiento progresivo de un álbum ya terminado. ( CEDIDA POR MARIO CEARA )

El cantante estrena una propuesta de Latin Pop romántico con la que inicia una nueva etapa artística, marcada por la madurez, las experiencias personales y su deseo de reencontrarse con el público.

Después de un tiempo alejado de los escenarios, el cantante y compositor Mario Ceara regresa a la música con el estreno de "Y es que tú", un sencillo de Latin Pop romántico inspirado en el amor que siente por su esposa, con el que inaugura una nueva etapa de su carrera artística.

Nueva etapa musical

La canción, disponible en las plataformas digitales, nació en 2014 en Nueva Jersey, a partir de una expresión que el intérprete utiliza frecuentemente para manifestarle sus sentimientos a su compañera de vida. La composición fue completada años después en Carolina del Norte, cuando Ceara decidió retomar el material musical que había escrito durante su ausencia.

"Significa amor, años de vivencias compartidas, deseo, complicidad y, sobre todo, agradecimiento. Es una canción muy personal porque habla de una relación que ha ido creciendo con los años y de una persona que sigue siendo una parte fundamental de mi vida", expresa el artista.

La producción, los arreglos y la grabación musical estuvieron a cargo de Richy Rojas, quien ha trabajado con artistas como Daniel Santacruz, Manny Cruz, Frank Ceara y Eliacim, entre otros. Ceara grabó su voz en Shadypalms Productions, en Charlotte, Carolina del Norte.

El intérprete revela que sus hijas desempeñaron un papel importante en su decisión de regresar a la música, especialmente la mayor, quien lo motivaba constantemente a volver a cantar. A esto se sumó la nostalgia que experimentó al reencontrarse con videos de sus antiguas presentaciones y videoclips.

"Creo que el tiempo de Dios es perfecto. Entiendo que tuvieron que pasar todos estos años para que yo pudiera vivir nuevas experiencias, crecer y tener nuevas historias que contar", manifiesta.

"Y es que tú" marca el inicio de un proyecto musical más amplio, pues Ceara adelanta que ya tiene un álbum completamente terminado, cuyas canciones serán presentadas gradualmente mediante una serie de sencillos. El lanzamiento también contempla un lyric video y, posteriormente, un videoclip oficial.

"Esta es una versión de mí que quizás el público no conoce: una versión más madura, más experimentada y con el corazón completamente abierto", afirma el cantante.

Con este regreso, Mario Ceara apuesta por una propuesta musical más romántica y sentimental, basada en experiencias reales, al tiempo que busca reconectar con el público que lo ha acompañado durante su trayectoria y conquistar nuevas audiencias.