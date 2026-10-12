Rosario Flores cerrará en Santo Domingo su "Universo de Ley Tour"

En la recta final de su recorrido con Universo de Ley Tour, Rosario Flores llegará a República Dominicana para celebrar tres décadas de trayectoria musical con un concierto el sábado 17 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. La presentación estará a cargo del empresario artístico César Suárez Jr.

El espectáculo toma como referencia

, uno de los primeros álbumes de Rosario y una pieza importante para entender la identidad musical que desarrolló desde sus inicios. Publicado en

, el disco contribuyó a definir una propuesta en la que las

y la rumba conviven con otros sonidos contemporáneos.

Desde entonces, la intérprete ha ampliado ese lenguaje sin abandonar los elementos que distinguen su estilo.

Esa revisión de su catálogo también se encuentra en Universo de Ley, álbum publicado en diciembre de 2024 que reúne nuevas versiones de canciones de su trayectoria con la participación de otros artistas.

Entre los encuentros musicales incluidos figuran Fito Páez en No dudaría, Diego el Cigala en El Gaviota y Ketama en De Ley. Estas colaboraciones sitúan sus composiciones en diálogo con otras voces y aproximaciones musicales.

Trayectoria y reconocimientos

La propuesta en directo recorre géneros que han acompañado su carrera, desde el flamenco y la rumba hasta el pop y el funk. El repertorio permite seguir la evolución de una intérprete que ha combinado esas influencias a lo largo de diferentes etapas discográficas, mientras mantiene canciones que continúan marcando generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Rosario ha recibido tres Premios Ondas, dos Grammy Latinos y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España. Su discografía también suma 12 discos de platino y tres de oro, reconocimientos que acompañan una carrera desarrollada entre la música, el cine y la televisión.

La presentación de octubre será el regreso de Rosario a República Dominicana desde su actuación en el país en 2023. Esta vez, el encuentro tendrá como eje un proyecto que revisita su repertorio y conecta distintas etapas de su historia musical.

Las boletas están disponibles a través de UEPA Tickets y en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito.