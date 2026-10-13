Britney Spears lanza una canción inédita que coescribió con Justin Timberlake hace 25 años

La cantante estadounidense Britney Spears sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de She´ll Never Be Me, una canción inédita que coescribió con su expareja Justin Timberlake y que fue grabada originalmente para su álbum Britney, publicado en 2001.

El tema llegó a las plataformas digitales el viernes 9 de octubre, como adelanto de Britney (25th Anniversary Edition), una edición conmemorativa cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 6 de noviembre, cuando se cumplen 25 años de la publicación del disco.

De acuerdo con los créditos de composición, Spears y Timberlake escribieron la canción junto a Bradley Daymond y Alex Greggs. Aunque fue concebida durante la producción del álbum original, finalmente quedó fuera de su edición comercial y permaneció inédita durante más de dos décadas.

Una letra marcada por el desamor

En She´ll Never Be Me, Spears aborda una ruptura sentimental desde la perspectiva de una mujer que compara sus cualidades con las de la nueva pareja de su expareja. La letra transmite una mezcla de orgullo, inseguridad y rivalidad, al insistir en que ninguna otra mujer podrá ocupar su lugar.

El lanzamiento también despierta interés por la participación de Timberlake en la composición, debido a la relación sentimental que ambos mantuvieron a finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando sus carreras musicales alcanzaban gran popularidad.

La publicación de esta canción ofrece a los seguidores de la artista la oportunidad de descubrir una pieza que permaneció fuera del repertorio oficial del álbum durante 25 años y que ahora se suma a la celebración de una etapa importante de su trayectoria musical.