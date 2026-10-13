Realizarán la cuarta edición de los Premios Indie Dominicano

Los Premios Indie Dominicano buscan ser una vitrina para el talento que crea sin moldes ni ataduras comerciales. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Los Premios Indie Dominicano anunciaron la fecha de celebración de su cuarta edición, consolidándose como la plataforma por excelencia para el reconocimiento y la exaltación de la música del país.

La cita será el próximo 10 de noviembre, jornada en la que el público de la República Dominicana y el mundo podrá disfrutar de una transmisión especial a través del canal oficial de YouTube de Premios Indie Dominicano.

Para esta cuarta edición, la producción ejecutiva y artística, encabezada por José Luis Freitas, ha preparado un despliegue que reunirá a más de 50 artistas en escena.

Contará con 14 números musicales, entre estos los tributos que tanto han llamado la atención en ediciones anteriores. Los homenajes serán anunciados la próxima semana.

La propuesta audiovisual corre a cargo de Tanut bajo la supervisión de Freitas y la grabación se hizo en los estudios de Enlab. La parte musical mantendrá los pilares que han caracterizado al galardón desde sus inicios: diversidad de géneros, calidad técnica impecable e identidad cultural.

"Premios Indie Dominicano nació con el propósito de ser una vitrina para el talento que crea sin moldes ni ataduras comerciales".

"En esta cuarta edición reafirmamos nuestro compromiso con la escena musical de nuestro pais, presentando un show cargado de fusión, energía y excelencia que celebra la riqueza musical de nuestro país", destacó José Luis Freitas, productor del evento.

La ceremonia abarcará desde propuestas de pop, rock, bolero, música alternativa, jazz, balada, bachata, salsa y merengue, reflejando el dinamismo de la escena dominicana actual.

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Se invita a toda la fanaticada, medios de comunicación y comunidad artística a suscribirse al canal de YouTube de Premios Indie Dominicano y seguir las redes sociales oficiales para conocer más detalles sobre los nominados, sorpresas y novedades de esta gran entrega.

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