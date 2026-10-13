Jarabacoa anuncia el festival "Súper Ultra Mega Bachatazo"

Luis Miguel del Amargue, Luis Segura y el Chaval de la Bachata figuran entre los protagonistas del Súper Ultra Mega Bachatazo 2026. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

Jarabacoa se prepara para vivir una jornada dedicada al romanticismo, la música y las emociones con la celebración del Súper Ultra Mega Bachatazo 2026, un espectáculo que reunirá a destacadas figuras de la bachata en un mismo escenario.

El encuentro musical se realizará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 12:00 del mediodía, en La Confluencia de Jarabacoa, uno de los principales atractivos naturales de este municipio de la provincia La Vega.

El festival, que busca celebrar la historia, vigencia y evolución de la bachata dominicana, contará con la producción del gestor cultural y empresario artístico Luis Medrano, reconocido por su trayectoria en la organización de espectáculos y actividades culturales.

Las estrellas del festival

La propuesta reunirá a intérpretes de distintas generaciones, desde pioneros del género hasta exponentes contemporáneos, en una jornada que promete atraer a residentes, visitantes nacionales y turistas extranjeros.

Entre los artistas confirmados figuran El Chaval de la Bachata, Luis Miguel del Amargue, Marino Castellano, Luis Segura, Ramón Torres, José Manuel Calderón, Teodoro Reyes, Eudis el Invencible, Nacho Estrella, el Gringo de la Bachata, Edilio Paredes y la Dinastía Paredes, Óptimo, Allendy y Welinton Toribio.

Los intérpretes ofrecerán un repertorio de canciones que han marcado distintas etapas de la bachata, género dominicano que ha alcanzado una amplia proyección internacional.

El espectáculo también servirá como punto de encuentro para los jarabacoenses residentes en otras localidades y en el extranjero, quienes tradicionalmente aprovechan estas celebraciones para reencontrarse con familiares y amigos.

Respaldo institucional

Los organizadores esperan que el festival contribuya a dinamizar la actividad turística y comercial de Jarabacoa, conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima agradable y sus atractivos naturales.

El Súper Ultra Mega Bachatazo 2026 cuenta, según sus organizadores, con el respaldo del presidente Luis Abinader, así como de diferentes autoridades provinciales y municipales.

Entre las instituciones y personalidades que apoyan la iniciativa figuran la Gobernación Provincial de La Vega, encabezada por Luisa Jiménez de la Mota; el director del distrito municipal de Buena Vista, Stanley Ureña, y la presidenta del Concejo de Regidores de Jarabacoa, Anny Trinidad.

Asimismo, el evento recibe el respaldo de los diputados Rogelio Alfonso Genao Lanza y Gabriela María Abreu Santos, como parte de los esfuerzos para fortalecer las actividades culturales y turísticas de la zona.

La producción destacó que esta plataforma musical busca consolidar a Jarabacoa como un destino para la celebración de grandes espectáculos populares, al tiempo que promueve la bachata como una de las principales expresiones de la identidad cultural dominicana.

Boletas y acceso

Las boletas para el Súper Ultra Mega Bachatazo 2026 están disponibles a través de Uepa Tickets.

Para obtener información adicional sobre accesos, organización y logística, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 809-227-0103 y 809-299-5818.

Con esta convocatoria, Jarabacoa se prepara para recibir a los amantes de la bachata en una jornada que combinará música, tradición, turismo y entretenimiento en el entorno natural de La Confluencia.