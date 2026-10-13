Laura Rivera: "Maridalia es mi mayor influencia..."

Laura Rivera, una de las voces más versátiles de la música dominicana. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

Dos generaciones, dos intérpretes que tienen en común la fuerza interpretativa y el talento para moverse como peces en el agua por diversos géneros musicales. Hablamos de Maridalia Hernández y Laura Rivera, dos voces exquisitas que gozan del cariño del público y que el próximo 7 de noviembre protagonizarán un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo.

Hace pocas semanas, Laura Rivera debutó en un rol protagónico en el teatro con la obra "Perdida Mente", bajo la dirección de Carlos Espinal, en la que estuvo junto a Cecilia García, Olga Bucarelli, Karina Noble y Pachy Méndez, logrando el reconocimiento de la crítica especializada y del público en Santiago y Santo Domingo.

A propósito de su experiencia en el montaje y de lo que representa el encuentro con Maridalia Hernández, Laura Rivera comparte detalles de la propuesta.

-Un gran trabajo. Primero debutaron en Santiago y luego vinieron aquí, a la capital. Mucha gente se quedó sin boletas, sin poder ver la obra.

Sí, completamente. Para mí fue un reto, obviamente, como me gusta. A mí me gusta retarme, esa es la verdad. Tú sabes que yo todo el tiempo estoy inventando algo nuevo, nunca estoy tranquila.

Pero este me daba un poco de miedo, la verdad, porque yo le tengo mucho respeto a la actuación y, como no soy una actriz de academia, sino que he aprendido lo que he aprendido en las tablas, yo decía: "Este es un papel que amerita un trabajo de estudio y de entrega que yo no había experimentado".

¡Y aunque sí había trabajado con Carlos Espinal en "Hello, Dolly!", era un papel completamente diferente. El trabajo de estudio del personaje, para mí, fue esencial para que tú lograras ver lo que viste.

Cuando me dijiste todas esas cosas, de verdad que me sentí extremadamente agradecida, y como que valió la pena todo el esfuerzo. O sea, quizás me lo puedo creer un chin, que soy actriz, tú sabes.

-Pero ¿qué tan duro fue para ti? Ya me dices que fue retador, pero ¿qué tan difícil fue armar todo esto y decir: "Bueno, sí, voy para adelante, lo puedo hacer"?

Fue muy difícil, porque realmente "Perdida Mente" es una obra que trata sobre... Hay un conflicto central, que es el Alzheimer de una de las protagonistas, que era Cecilia García. Yo hacía el papel de Isabela, que era su hija, y es cómo eso afecta a todo el entorno de una familia, a una familia y a las personas cercanas. Y yo siento, y lo he visto, porque mucha gente que ha ido se me acerca a decirme: "Yo era tú", "Yo soy tú", "Yo estoy viviendo eso".

Entonces, todos hemos sido tocados, de alguna manera, por esa situación. Aunque no sea Alzheimer, hay tantas, tantas enfermedades en las que a alguien le toca ser el cuidador, que también le cambia su dinámica, hasta su manera de ser.

Mi personaje era un personaje muy egocéntrico y termina... Hay un arco fuerte en el que creo que le pasa a todo el que vive esa situación: que, por más agotado que tú estés, por más que tú quieras, a veces, que la situación termine, hasta por el bien de la persona que tiene la enfermedad, también hay una parte que es muy fuerte, que es despedirse y dejar ir.

Entonces, trata sobre eso y, para mí, eso fue difícil, porque tengo también familiares que han sido afectados por Alzheimer, como muchos de nosotros, y veía a mi tía, a mis primas, reflejadas en esa situación.

Y nunca es agradable uno revivir eso, pero siento que esos mensajes hay que darlos, hay que honrarlos y tratar de hacerlos con todo el amor, para que el que se vea ahí se sienta representado también.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/laura-2020-2-898aaf54.jpg (CEDIDA POR LA ARTISTA)

"Aunque no sea Alzheimer, hay tantas, tantas enfermedades en las que a alguien le toca ser el cuidador, que también le cambia su dinámica" Laura Rivera Cantautora “

-Laura, en tu carrera siempre te hemos visto, como decíamos al principio, en diferentes roles. Luego de tener tantas críticas positivas, la actuación siempre seguirá formando parte de tu maleta, ¿no?

¡Ay, sí, sí, sí, sí! De hecho, el año pasado hice una película y eso me daba mucho miedo, porque también es completamente diferente. En teatro uno tiene muchos meses de preparación y tú creas un personaje luego de estudiarlo mucho, pero en la película es inmediato. Y, como me ha dicho mucha gente, que yo no sabía de eso, me dicen: "Si la cámara te quiere, ya tienes la mitad del pleito ganado".

Y me parece que la cámara me quiere, porque voy a hacer otra película ahora, en este año, y me ha encantado la actuación, de verdad.

Tú sabes qué me gustó, Severo, que es como encontrar una pasión nueva después de que ya tú crees que sabes quién eres y que descubriste todo lo que ibas a descubrir de ti.

Entonces, eso me ha pasado con la actuación y estoy muy, muy, muy feliz con eso.

-Tienes una presentación próximamente con otra gran artista, Maridalia Hernández, y quisiera que nos compartas un poco de detalles de ese junte.

Sí, eso para mí es un sueño, de verdad. Yo siento que Maridalia y yo nos debíamos ese junte hace mucho tiempo, porque ella ha sido parte de mi vida por cuestiones de que mi mamá y ella son amigas de hace muchísimos años, y yo no recuerdo mi vida sin Maridalia.

Entonces, hay una familiaridad que siempre va a estar ahí y que no tiene que ver con la parte artística, pero sí tiene que ver con la parte artística, porque para mí ella es mi mayor influencia, mi cantante favorita de este país y, en lo personal, ha sido mi mentora también.

Hay momentos, hay consejos que Maridalia me ha dado y a mí nunca se me olvidan. Entonces, sí, muchas veces habíamos coincidido. Ella cantó con Tribu del Sol , por ejemplo, en el 25 aniversario, o si yo hacía un concierto en Casa de Teatro , yo la invitaba, o cosas así.

Pero darnos como el lujo de hacer una producción que la está haciendo nuestro gran amigo Pavel Núñez, junto con Billy Hasbún y Fiora Cruz Carretero. De verdad que yo me siento muy emocionada y feliz de poder darle la altura que se merece una reunión de este tipo con Maridalia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-11-at-42509-pm-965cfffd.jpeg Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentarán en Hard Rock Café. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO.)

-Qué ha representado este viaje en la música para Laura Rivera

Yo todavía sigo viendo a esa niña de seis años que lo único que quería hacer era lo que yo estoy haciendo hoy, y todavía yo no me lo creo. O sea, me pellizco porque digo: "¿De verdad esta es mi vida?".

O sea, yo ahora voy a cantar con Maridalia en un concierto, ahora yo voy a estar en un concierto en el Teatro Nacional con una orquesta detrás, ahora yo voy a hacer una película, ahora yo estoy compartiendo con Cecilia García en un escenario. Yo no me lo creo, de verdad.

Las veces que yo doy las gracias por esta fortuna de haber tenido un don, que sí, que me lo dio Dios, pero de haber podido desarrollarlo, de haber tenido el chance, porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchos dones y que no tiene la oportunidad.

Entonces, para mí, cada vez que yo me subo a un escenario, Severo, te lo digo de verdad y lo digo en cada entrevista, porque quiero que cuando yo no esté recuerden que cada vez que yo me subí a un escenario lo hice dejando el alma.

Me subo cada vez como si fuera la última vez, porque es un privilegio tan grande poder subirse a un escenario y compartir el don que uno tiene.

-¿Cómo tú lo miras desde afuera? Si te pudieras colocar en un banco a mirar todo el escenario, ¿qué visión te da?

Lo primero es que yo estoy segura de que no estoy viendo todo el escenario, porque la cantidad de propuestas que hay son más de lo que uno realmente tiene capacidad de abarcar. Es lo mismo que nos está pasando con que hay tanta información de tantos lugares que a veces no la podemos retener.

Hay mucha música en la que yo me estoy concentrando, porque hay otra que definitivamente no va conmigo o no me interesa y tampoco tiene por qué interesarme. noo es verdad que a uno tiene que gustarle todo.

Entonces, de la música alternativa y de la música de cantautor, y de la música que, como dice nuestro gran Pavel Núñez, no tiene fecha de expiración, siento que hay mucha música que se está haciendo. Mira, yo estoy tan feliz. Cuando vi la nominación a los Latin Grammy , vi que en la categoría de merengue eran cinco artistas y cuatro eran dominicanos y jóvenes.

Y de verdad, mira, con Techy yo me siento tan orgullosa de ella, que yo sé que mucha gente ha cuestionado su paso al merengue. Y yo fui de las personas que hablé con ella y le dije: "Pero qué raro".

Pero yo la veo tan convencida y la siento tan honesta, y me siento tan orgullosa de ella, que yo espero, de verdad, y lo voy a decir así, a la franca, yo espero que este Grammy sea de ella.

Quiero a Gabriel, quiero a Manerra, quiero, amo a Covi, que también estoy muy feliz por ella, pero siento que este año Techy ha hecho un trabajo inigualable y yo espero de verdad que ese Grammy sea para ella