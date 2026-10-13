La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas presentó hoy "Quinto Elemento: Tierra", una producción discográfica de cinco temas con la que explora nuevas posibilidades sonoras y rinde homenaje a la riqueza musical de México.

Disponible en las plataformas digitales, el EP propone una reinterpretación de canciones emblemáticas asociadas a la cultura mexicana, a través de una combinación que une la formación clásica de la artista con elementos del jazz, los ritmos populares y el folclor hispanoamericano.

"Para mí, Quinto Elemento: Tierra es un reflejo de mi identidad artística, de mi esencia y de la libertad con la que concibo la música", expresó Peña-Comas durante un encuentro con la prensa.

La cantante explicó que su preparación lírica constituye la base de su expresión artística, pero su curiosidad la impulsa a explorar otros lenguajes musicales.

El resultado representa una manera de entender el arte sin fronteras ni etiquetas, en la que las culturas y las tradiciones se encuentran sin que ello implique renunciar a las raíces propias, dijo.

Un encuentro de culturas y talentos

La dirección y producción musical estuvieron a cargo del productor, arreglista y multiinstrumentista mexicano Enrique Martínez, quien aportó su conocimiento de las tradiciones musicales de su país y su experiencia en proyectos de figuras como Joan Sebastian, Julio Iglesias, Marco Antonio Solís, Julión Álvarez y Jenni Rivera.

Martínez también ha participado como músico en bandas sonoras de producciones cinematográficas como Coco, de Disney-Pixar, e Ice Age: Continental Drift. En esta ocasión, trabajó junto a Wesley Amorim, asistente de producción, y Gabriela Martínez, responsable de la consultoría creativa.

"Producir este EP con Nathalie ha sido sumamente enriquecedor tanto en lo artístico como en lo personal. Desde el principio, la idea fue crear un encuentro entre el canto lírico y la música popular", explicó el productor.

Para Martínez, la apertura de la soprano permitió que ambos universos convivieran de manera natural, conservando la esencia de las composiciones y aportándoles una nueva dimensión musical.

La producción contó, además, con instrumentistas de trayectoria internacional. Las grabaciones se realizaron en seis estudios de Estados Unidos, República Dominicana y Austria, con la participación de profesionales como John Leftwich, Wesley Amorim, Allan Leschhorn, Alex Mansilla y Tim Preis. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Jean B. Smit.

Nuevas sonoridades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-80520-pm-1-57fd587d.jpeg El recorrido musical comienza con Bésame Mucho, la reconocida composición de la mexicana Consuelo Velázquez. (CEDIDA PORJOEL FRANCISCO)

El recorrido musical comienza con Bésame Mucho, la reconocida composición de la mexicana Consuelo Velázquez. En esta versión participa el percusionista peruano Álex Acuña, conocido por su trayectoria con Weather Report, junto a músicos como el bajista brasileño Itaiguara Brandão y el violonchelista eléctrico Steve Vélez.

La segunda pieza es Esclavo y Amo, del compositor mexicano José Vaca Flores, popularizada por Javier Solís.

El arreglo reúne a figuras como el baterista estadounidense Vinnie Colaiuta, el bajista cubano Carlitos Del Puerto y el percusionista Ray Yslas. Las trompetas de mariachi se integran con instrumentos de otras tradiciones, entre ellos el duduk y la guitarra flamenca.

En Sombras Nada Más, composición de Francisco Lomuto y José María Contursi que alcanzó especial arraigo en México gracias a interpretaciones como las de Javier Solís y Rocío Dúrcal, la propuesta incorpora elementos caribeños.

La güira y el bongó de Rafael Carrasco aportan una conexión dominicana, mientras que la violonchelista Nicole Peña-Comas, hermana de la soprano, participa desde Viena.

El cuarto tema, Luz de Luna, de Álvaro Carrillo Alarcón, presenta una atmósfera más íntima. La voz de Peña-Comas ocupa el centro de una interpretación que prescinde de la percusión y se apoya en el órgano B3 de Martínez, las guitarras y el bajo de Amorim, además del trombón de Francisco Torres.

El cierre llega con Secreto de Amor, de Joan Sebastian, interpretada junto a la agrupación EM Collective. La canción guarda un significado especial para el productor, quien fue director musical del cantautor durante 17 años y creó el arreglo de la versión original.

Para esta nueva grabación, Martínez reunió a músicos y coristas que participaron en aquella sesión de hace más de dos décadas. La producción conserva, además, la toma de guitarra del maestro peruano Ramón Stagnaro, fallecido en 2022, como homenaje a su legado.

Una propuesta sin fronteras

Con Quinto Elemento: Tierra, Nathalie Peña-Comas amplía su exploración artística al tender puentes entre su formación operística, la tradición musical mexicana y las sonoridades de América Latina.

El proyecto apuesta por la instrumentación en vivo, el encuentro entre músicos de distintas procedencias y una lectura contemporánea de canciones que forman parte del imaginario popular.

Distribuido por La Oreja Media Group, el EP ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y las demás plataformas digitales.