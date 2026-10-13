Ricardo Arjona regala un auto al hombre que inspiró su emblemática canción "Historia de taxi"

Imagen de archivo que muestra al cantante Ricardo Arjona guitarra en manos en uno de sus conciertos. ( ARCHIVO / EFE )

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona conmovió a sus seguidores al regalar un automóvil a Pocho, un taxista mexicano con quien entabló una amistad hace más de tres décadas y cuya historia se ha relacionado con uno de sus temas más emblemáticos, Historia de taxi.

El artista compartió el momento el lunes 12 de octubre a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró la sorpresa que preparó para su antiguo colaborador. El vehículo, de color amarillo, fue entregado como un homenaje a los años que ambos compartieron y al papel que Pocho desempeñó en su carrera.

"Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti", expresó Arjona durante el encuentro, mientras el hombre, visiblemente sorprendido, intentaba asimilar el regalo y confirmar que el automóvil realmente le pertenecía.

En el video, Pocho agradeció el gesto y llamó a su hijo para compartir la noticia. La publicación estuvo acompañada del mensaje del cantante: "Otra historia de taxi. Quizás la más bella. Cosas que pasan".

De taxista a colaborador del cantante

Arjona conoció a Pocho cuando este trabajaba como taxista en Ciudad de México. Aquel encuentro dio paso a una relación que trascendió el viaje inicial: posteriormente, el mexicano se integró al equipo del artista como escenógrafo y participó en 12 de sus giras.

La historia ha sido vinculada con Historia de taxi, canción lanzada en 1994 como parte del álbum Historias, que narra el encuentro entre un taxista y una pasajera.

El gesto del intérprete generó numerosas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores destacaron tanto la generosidad del artista como la relación de amistad que ha mantenido durante años con su antiguo colaborador.