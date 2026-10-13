Shakira cierra su residencia en Madrid con 534 millones de dólares recaudados y un mensaje a su ex

Shakira cierra su residencia en Madrid con 534 millones de dólares. ( ARCHIVO EFE )

Shakira puso fin el lunes 12 de octubre a su histórica residencia europea en Madrid con un espectáculo cargado de música, invitados especiales y momentos emotivos, entre ellos un agradecimiento público a su expareja Antonio de la Rúa, quien participó en el desarrollo de Macondo Park, el espacio creado para albergar los conciertos.

Durante su última presentación, la artista colombiana reconoció el trabajo de De la Rúa, con quien mantuvo una relación sentimental durante 11 años y quien, según sus palabras, la ha acompañado y apoyado durante la gira.

"Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa", expresó la intérprete ante el público, destacando su participación en la creación y los detalles del recinto.

Shakira dándole las gracias a Antonio De La Rúa por ayudarla en la gira! https://t.co/fomafP6yT3 — (@shakiraxspain) October 13, 2026

La residencia concluyó tras 13 conciertos que congregaron a más de 700,000 personas y generaron un impacto económico superior a los 200 millones de euros, según los datos difundidos por la organización.

Una gira que rompe récords

El éxito de Madrid forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, cuya recaudación global supera los 534 millones de dólares y acumula más de cuatro millones de entradas vendidas, de acuerdo con las cifras anunciadas.

Además, Shakira debutó en el primer puesto del listado LIVE75 de Pollstar correspondiente a septiembre, impulsada por los resultados de nueve de las 13 fechas madrileñas, que sumaron 452,097 entradas vendidas.

La residencia también convirtió a Macondo Park, conocido como Shak´s City, en un punto de encuentro cultural con propuestas de música, arte, literatura, moda y gastronomía. El proyecto reunió a más de 1,500 artistas y ofreció más de 400 horas de programación.

A lo largo de los conciertos, la colombiana compartió escenario con figuras como Alejandro Sanz, Maluma, Laura Pausini, Beéle, Manuel Turizo y Bizarrap, en una celebración de la música latina que trascendió el espectáculo y dejó una importante huella en la capital española.