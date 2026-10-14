Vulcano Music y Águilas Cibaeñas lanzan álbum dedicado a la fanaticada

La producción está disponible en las principales plataformas digitales de streaming. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El sello discográfico Vulcano Music y las Águilas Cibaeñas lanzaron un álbum digital de cinco canciones dedicado al conjunto cibaeño y a sus seguidores, una iniciativa que busca unir la música urbana dominicana con la pasión por el béisbol invernal.

La producción reúne a varios exponentes de la escena musical local con temas concebidos para acompañar a la fanaticada aguilucha durante la temporada, tanto dentro como fuera del estadio.

El álbum incluye a El Grupo D'Ahora y La Materialista con el tema "Leñazo"; Los Crazy RD, con "Aguilucho To'"; Ceky Viciny, con "Vamo Haceile"; Black Jonas Point, con "Vejigazo (Águilas Cibaeñas)", y Black 27, quien interpreta "Pal' Monumento".

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca conectar con los seguidores del equipo a través de una propuesta musical que acompañe las distintas emociones del juego, desde la expectativa previa al partido hasta las celebraciones por las victorias.

La producción está disponible en las principales plataformas digitales de streaming, lo que permite a los fanáticos escuchar los temas fuera del terreno de juego y sumarlos a las actividades relacionadas con el equipo.

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Como parte de la alianza, Vulcano Music también tendrá presencia en el uniforme oficial de las Águilas Cibaeñas, con la incorporación del logotipo del sello discográfico en la indumentaria del conjunto, indica una nota de prensa.

Juan Carlos Restituyo, CEO de Vulcano Music, figura entre los representantes vinculados al proyecto, que apuesta por ampliar los espacios de colaboración entre la industria musical y el deporte profesional dominicano.

Los promotores señalan que la producción constituye una iniciativa pionera en el país al reunir, bajo el impulso de un sello discográfico dominicano, cinco canciones originales dedicadas a un equipo de béisbol profesional.