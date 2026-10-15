Conoce los artistas que serán homenajeados en los premios HEAT al estilo Jalisco

Collage con imágenes de archivo de Olga Tañón, Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón, Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules, artistas que serán homenajeados en los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco. ( IMÁGENES SUMINISTRADAS POR LOS PREMIOS HEAT )

Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco reconocerán las trayectorias de Olga Tañón, Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón, Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules durante su gala del próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

La ceremonia forma parte de la edición mexicana de los premios, realizada en alianza con el Gobierno de Jalisco, y será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv.

Entre los homenajeados figura Olga Tañón, cantante puertorriqueña conocida como la Mujer de Fuego, con una carrera vinculada a la música tropical. También será reconocido Don René Camacho, clarinetista y director que impulsó el desarrollo de La Arrolladora Banda El Limón y contribuyó a la trayectoria de una de las agrupaciones representativas de la banda sinaloense.

El grupo colombiano Piso 21 recibirá un reconocimiento por su recorrido en el pop latino, con éxitos como Me Llamas, Pa´ Olvidarme de Ella y Te Vi. Por su parte, Banda MS será distinguida por sus más de dos décadas de carrera y canciones como El Color de Tus Ojos y Háblame de Ti.

Los Ángeles Azules completan la lista de homenajeados. Los hermanos Mejía Avante han contribuido a la difusión de la cumbia mexicana dentro y fuera del país, con temas como Cómo te voy a olvidar y El listón de tu pelo.

La gala contará además con presentaciones de artistas como Yeri Mua, Ha*Ash, Edén Muñoz, Juan Magán, Paloma Morphy y Andreina Bravo, entre otros. Asimismo, se entregarán los premios de las 30 categorías de la edición.

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Las votaciones del público permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre mediante la aplicación de LosHeat.tv, con la posibilidad de emitir un voto cada 24 horas.

La Semana HEAT se desarrollará del 31 de octubre al 5 de noviembre, con actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta, y concluirá con la ceremonia de premiación.

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