De Marc Anthony al merengue: Ángel Fernández vuelve a sus raíces con un disco de estrellas

Ángel Fernández reúne a grandes voces del merengue en "La misma canción" ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El destacado compositor, arreglista y productor dominicano Ángel Fernández, radicado en los Estados Unidos y director musical de Marc Anthony, acaba de estrenar el disco La misma canción, el cual refleja su legado como inmigrante.

Tras la guerra civil de la República Dominicana, Ángel se trasladó con su familia a Nueva York en 1966. Con La misma canción el artista regresa a los ritmos de su tierra natal: el merengue.

En el disco, al cual le dedicó más de 5 años de intenso trabajo, participan como cantantes invitados, el salsero Tito Nieves, Rubby Pérez (fallecido), Pavel Núñez, Maridalia Hernández, Willian Duval, Franklin Torres, Alexandra Tavares, Bill O´Connnell, Aníbal Rojas, quienes junto al propio Ángel Fernádez interpretan cada canción con la profesionalidad que les caracteriza.

Es por ello que el séptimo tema titulado Soldado del pueblo, muchacha de acero, está dedicado al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, líder de la Revolución Dominicana de 1965, fallecido en combate, y a su viuda.

La trayectoria musical de Ángel es extensa e impresionante. Ha compuesto, arreglado y producido música para una amplia variedad de artistas, entre ellos David Byrne, Talking Heads, Ray Barretto, Celia Cruz, Spanish Harlem Orchestra y Marc Anthony, por citar solo algunos. Desde 1995, se desempeña como director musical de Marc Anthony.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-25430-pm-daf0145a.jpeg Ángel Fernández revive el merengue y rinde homenaje a los héroes de Abril de 1965 (CEDIDA POR EL ARTISTA)

Colaboraciones destacadas

Este álbum cuenta con la participación de colegas con quienes ha trabajado como director musical en grabaciones y giras al más alto nivel de la industria musical. Los músicos provienen de diversas nacionalidades y orígenes étnicos. Dice Ángel Fernández: Sin embargo, al final, todos cantamos La misma canción.

En cada canción Ángel Fernández se hace acompañar de diferentes artistas. El salsero Tito Nieves le acompañó en la canción Divina que linda eres y Pavel canta Milonga de un moro judío - mientras que Maridalia Hernández y Rubby Pérez interpretan Soldado del pueblo, muchacha de acero".

Willian Duval interpreta La misma canción; mientras que Alexandra Tavares y Franklin Torres cantan Sweetie. Bill O´Connnell, Aníbal Rojas y Franklin Torres interpretan junto a Fernández el tema Carmen Nilsa Fernández Ulloa. Si te digo la canta Franklin Torres, mientras que Cada Minuto sin verte y Me caí del siglo la interpreta Willian Duval. Completan el disco, Divina que linda eres, Cada minuto sin verte.