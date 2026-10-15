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El concierto con el que Jandy Feliz regresará a los escenarios de Santo Domingo

El cantautor dominicano presentará en Hard Rock Café un repertorio que abarca tres décadas de carrera e incluirá su más reciente sencillo, "El Compromiso"

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    El concierto con el que Jandy Feliz regresará a los escenarios de Santo Domingo
    Jandy Feliz regresará a los escenarios de Santo Domingo. En la imagen vemos al cantante posando con su sonriente inseparable guitarra. (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE JANDY FELIX)

    El cantautor dominicano Jandy Feliz se presentará el próximo 16 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo con el espectáculo "Este es Jandy Feliz", con el que repasará distintas etapas de su trayectoria musical.

    El concierto reunirá canciones como Procura, Amor Narcótico, Tócame, Cariñosa y La Pasión, temas que forman parte de su repertorio, junto a composiciones más recientes.

    La presentación también incluirá El Compromiso, su más reciente sencillo, que da continuidad a la historia de Amor Bonito. La canción aborda una etapa posterior al enamoramiento, centrada en la decisión de construir una vida en pareja.

    • Producido por Roosevelt Martínez y el propio artista, el tema marca el regreso de Feliz al merengue, género que aborda desde una propuesta que combina el ritmo característico de esta música con una temática romántica.
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    Infografía
    Foto suministrada que muestra aJandy Feliz posando de forma alegre.

    Con Este es Jandy Feliz, el artista retoma las presentaciones en Santo Domingo tras un período prolongado sin actuar en los escenarios de la capital. La propuesta reúne canciones de distintas etapas de su carrera y material de su actual proceso creativo.

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    El concierto está pautado para las 8:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo. Las boletas están disponibles a través de tuboleta.com.

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