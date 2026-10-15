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Jey One presenta "Algo Nuevo", un EP de siete canciones de trap

El proyecto marca una nueva etapa en la trayectoria del exponente dominicano del dembow e incluye una colaboración con Yaisel LM

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    Jey One presenta Algo Nuevo, un EP de siete canciones de trap
    Jey One en una imagen de archivo. (SUMINISTRADA POR SU EQUIPO)

    El dominicano Jey One presentó Algo Nuevo, un EP de siete canciones con el que incursiona en el trap, luego de desarrollar gran parte de su carrera en el dembow. El material está disponible en las plataformas digitales.

    El tema principal del proyecto es Nanana, una colaboración con Yaisel LM que reúne a ambos exponentes en una producción de trap.

    • Con este lanzamiento, Jey One amplía su repertorio hacia otro género de la música urbana, manteniendo elementos de su estilo dominicano.

    Su trayectoria ha estado vinculada al dembow, género con el que ha logrado presencia en plataformas digitales y redes sociales, así como público en República Dominicana, Estados Unidos y España.

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    Las siete canciones de Algo Nuevo forman parte de una etapa en la que Jey One explora nuevas sonoridades dentro de la música urbana.

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