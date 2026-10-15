Jordan Mateo estrena "Tengo la libertad", un afro gospel que invita a celebrar la fe con libertad

Con una propuesta musical que fusiona la energía del afro gospel con un mensaje de fe y libertad, el cantante cristiano Jordan Joel Mateo Green, conocido artísticamente como Jordan Mateo, presenta su nuevo sencillo "Tengo la libertad", acompañado de un videoclip que busca conectar con el público a través de la música, la danza y la expresión de la fe.

"Tengo la libertad" fue escrito por Horeb Music y cuenta con los arreglos musicales de David Rosario. La canción transmite un mensaje claro: invitar a las personas a danzar con libertad y celebrar aquello que Dios ha hecho en sus vidas.

Para Jordan Mateo, la música representa mucho más que una expresión artística. Su principal propósito es que sus canciones puedan tocar vidas por medio del Espíritu Santo, llevando un mensaje que inspire, fortalezca la fe y motive a las personas a acercarse a Dios.

Una propuesta que une música, mensaje y audiovisual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-33603-pm-a1ef9c79.jpeg Para Jordan Mateo la música representa mucho más que una expresión artística. (CORTESÍA DE JORDAN MATEO)

El lanzamiento de "Tengo la libertad" viene acompañado de un videoclip producido por Pablo Green, una pieza audiovisual creada para reforzar el concepto de la canción y presentar una experiencia visual acorde con la energía y el ritmo del Afro Gospel.

La producción musical, reúne a un equipo de profesionales que contribuyeron al desarrollo del proyecto:

Waldys Rafael Cuello Taveras, director musical y bajista; Danny Ezequiel Yaliney Beriguete, baterista; Emmanuel Caballero Castillo, pianista; Otoniel Reynaldo Mora Thomas, guitarrista; Diogenes Omar Mercedes Núñez, ingeniero en sonido; y Efren David Cedeño Mejía, responsable de multimedia.

La gestión y representación del proyecto están a cargo de Rochi Nicol Cáceres Lana, manager del artista.

Jordan Mateo: música con propósito

Con esta nueva producción, Jordan Mateo continúa desarrollando una identidad musical enfocada en el Afro Gospel cristiano, utilizando ritmos contemporáneos para comunicar un mensaje de esperanza.

"Tengo la libertad" representa una invitación a dejar atrás las limitaciones y expresar la fe con alegría. A través de sus letras, sonidos y propuesta audiovisual, Jordan Mateo procura crear música que no solo pueda ser escuchada, sino también vivida y compartida.

El artista invita al público a disfrutar del nuevo sencillo y videoclip, compartirlo en sus redes sociales y sumarse a esta propuesta musical que busca llevar el mensaje del evangelio a través de un sonido fresco y dinámico.