Luz Brito lleva su sueño de estudiar en Berklee al Fiesta Sunset Jazz

La pianista Luz Brito actúa en concierto para financiar sus estudios en Berklee ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La joven pianista dominicana Luz Marie Brito Fortuna presentará este viernes 16 de octubre, a las 8:00 de la noche, el concierto "Jazz Emotions" en el Fiesta Sunset Jazz del Dominican Fiesta Hotel & Casino, como parte de la campaña "Luz Brito rumbo a Berklee", destinada a recaudar fondos para financiar sus estudios superiores de música en Estados Unidos.

La joven intérprete estará acompañada por su padre, Antonio Brito, destacado músico y docente dominicano, en la guitarra; David Amparo, en el bajo, y Woodly Sinouelien, en la batería. Juntos conforman Luz Brito Quartet, agrupación que ofrecerá una selección de reconocidas composiciones del jazz.

La presentación se realizará en el tradicional espacio dedicado a este género musical, ubicado en el hotel de la avenida Anacaona número 101, en Santo Domingo. El encuentro está anunciado sin cover y las reservaciones pueden realizarse a través del teléfono 829-586-9177.

Una oportunidad para estudiar en Berklee

A sus 19 años, Luz Brito fue admitida en Berklee College of Music, prestigiosa institución académica de Boston, Massachusetts, reconocida internacionalmente por su formación de músicos, compositores e intérpretes.

La pianista obtuvo una beca parcial durante el programa Berklee en Santo Domingo 2026, pero necesita reunir recursos adicionales para cubrir los compromisos económicos de su formación, cuyo inicio está previsto para mayo de 2027.

Ante este desafío, la artista y su familia emprendieron una iniciativa que combina presentaciones musicales, búsqueda de patrocinadores y acercamientos a personas e instituciones interesadas en respaldar su desarrollo profesional.

La campaña tuvo su concierto inaugural el pasado 4 de septiembre en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial, donde Brito compartió con el público una propuesta centrada en la expresividad del jazz y su capacidad para transmitir sentimientos.

Un repertorio de emociones

"Jazz Emotions" reúne composiciones representativas de distintas épocas y estilos, con arreglos que permiten explorar las posibilidades interpretativas del piano y la interacción con los demás instrumentos.

Entre las piezas seleccionadas figuran "Emily", de Johnny Mandel; "Triste", de Antonio Carlos Jobim; "Autumn Leaves", de Joseph Kosma, y "Fly Me to the Moon", de Bart Howard.

El espectáculo transita por sonoridades románticas, melancólicas y alegres, mediante un lenguaje musical en el que la improvisación ocupa un lugar destacado.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre al anunciar el proyecto, la pianista explicó el significado personal de compartir este repertorio antes de iniciar su formación internacional.

"Compartirlas antes de partir hacia Berklee tiene un significado profundo para mí: es una forma de agradecer y de ampliar las posibilidades de nuestra música dominicana", manifestó.

La propuesta también refleja el interés de la artista por desarrollar una identidad interpretativa que combine las tradiciones del jazz con influencias contemporáneas y elementos de su formación musical dominicana.

Antonio Brito, músico, docente y padre

La participación de Antonio Brito constituye uno de los componentes especiales de la presentación. Además de su reconocida labor como músico y docente, el guitarrista compartirá escenario con su hija en un momento determinante de su trayectoria.

El acompañamiento artístico de su padre aporta al espectáculo una dimensión familiar que trasciende la interpretación musical y refleja el respaldo recibido por la joven durante su proceso de preparación.

David Amparo y Woodly Sinouelien completan la formación instrumental, que permitirá desarrollar un repertorio basado en la interacción entre los músicos, los espacios de improvisación y los matices propios del jazz.

La combinación de piano, guitarra, bajo y batería ofrece posibilidades para reinterpretar las composiciones seleccionadas sin perder sus estructuras melódicas originales.

Una vocación cultivada desde los seis años

Luz Brito comenzó sus estudios de piano clásico a los seis años en la Escuela de Música Elila Mena, donde recibió las primeras herramientas técnicas que marcaron su acercamiento a la interpretación musical.

Posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música, institución en la que amplió sus conocimientos de piano jazz, composición contemporánea y música popular.

Su desarrollo ha estado influido por figuras internacionales como Oscar Peterson, Bill Evans, Chick Corea y Hiromi Uehara, además del pianista dominicano Michel Camilo, uno de los principales referentes del jazz latino.

En enero de 2026 tuvo la oportunidad de participar en una clase magistral impartida por Camilo, experiencia que enriqueció su preparación y le permitió recibir orientaciones de un artista de reconocida trayectoria internacional.

El interés de Brito por el jazz responde a las posibilidades creativas que ofrece este género, particularmente en la improvisación, la armonía y la comunicación entre intérpretes.

Su aspiración es ampliar esos conocimientos mediante una formación académica especializada que le permita desarrollar nuevas herramientas de composición e interpretación.

Una cita con el jazz dominicano

El Fiesta Sunset Jazz mantiene una programación de presentaciones en vivo que reúne a exponentes nacionales y agrupaciones invitadas, contribuyendo a la difusión de este género en la capital dominicana .

mantiene una programación de presentaciones en vivo que reúne a exponentes nacionales y agrupaciones invitadas, contribuyendo a la difusión de este género en la . La inclusión de Luz Brito Quartet en su cartelera ofrece al público la oportunidad de conocer el trabajo de una intérprete emergente que busca proyectarse en el ámbito musical internacional .

Quartet en su cartelera ofrece al público la oportunidad de el trabajo de una que busca proyectarse en el . Aunque el espectáculo del viernes no contempla un cargo de entrada, la iniciativa de recaudación continúa abierta a contribuciones y patrocinios que permitan completar el financiamiento de los estudios de la artista.

continúa abierta a contribuciones y que permitan completar el financiamiento de los estudios de la artista. La cita representa una ocasión para disfrutar de una propuesta musical y respaldar el esfuerzo de una joven dominicana que aspira a convertir su preparación, disciplina y talento en una carrera profesional .

y respaldar el esfuerzo de una que aspira a convertir su preparación, disciplina y talento en una . Para reservaciones y más informaciones sobre la presentación del viernes 16 de octubre, los interesados pueden comunicarse al 829-586-9177.