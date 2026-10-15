Myriam Hernández llegará a República Dominicana con su gira "Tauro Tour" en mayo de 2027
La baladista se presentará el 15 de mayo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de ED Live
La cantautora chilena Myriam Hernández regresará a República Dominicana para presentar su espectáculo "Tauro Tour", el próximo 15 de mayo de 2027, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en Santo Domingo.
El concierto, producido por ED Live, empresa liderada por el empresario artístico Eduardo Durán, promete una velada cargada de romanticismo, emociones y grandes interpretaciones, en la que el público dominicano tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las voces más emblemáticas de la música romántica latinoamericana.
Con una trayectoria consolidada y un repertorio que ha marcado a varias generaciones, Myriam Hernández se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de sus seguidores gracias a su potente interpretación y a canciones que han acompañado innumerables historias de amor y desamor.
Con más de tres décadas en la música, Myriam Hernández ha conquistado al público internacional con su potente voz, su estilo interpretativo y un repertorio que ha marcado a varias generaciones.
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- Éxitos como "El hombre que yo amo", "Huele a peligro", "Herida", "Te pareces tanto a él", "Peligroso amor", "Mío" y "La fuerza del amor", se han convertido en clásicos de la música romántica en español.