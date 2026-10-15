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La Insuperable y Eudis "el Invencible" se unen en la bachata "Tanto que tú priva"

La colaboración, que se estrena este jueves 15 de octubre, combina bachata y música urbana en una canción marcada por la picardía y el humor

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    La Insuperable y Eudis "el Invencible" se unen en la bachata "Tanto que tú priva"
    La Insuperable y Eudis "El Invencible" durante la grabación del videoclip de su tema "Tanto que tú priva". (CAPTURA SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE LA INSUPERABLE)

    La Insuperable y Eudis "el Invencible" unen sus estilos en "Tanto que tú priva", un sencillo que apuesta por la combinación de bachata y música urbana, con una letra cargada de humor y referencias a la forma de relacionarse de sus protagonistas.

    El tema, que se estrena este jueves 15 de octubre, reúne a dos figuras de la música dominicana con trayectorias en géneros diferentes.

    La canción gira en torno a la picardía y la complicidad, elementos que también forman parte de la relación de amistad que mantienen ambos intérpretes.

    La Insuperable, una de las voces femeninas vinculadas al movimiento urbano dominicano, ha explorado distintas sonoridades a lo largo de su carrera.

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    • Eudis "el Invencible", por su parte, se ha dado a conocer en la bachata por su estilo interpretativo y su presencia en escena, donde incorpora humor y espontaneidad.

    Con esta colaboración, ambos amplían su repertorio y apuestan por una propuesta que combina sus respectivos estilos y pone en primer plano el carácter festivo de la música dominicana.

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