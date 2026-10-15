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"Voces x Ellos", un concierto que reunirá música y activismo por los animales

AnimaltonRD y dos fundaciones organizan evento musical a favor de los animales

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    Voces x Ellos, un concierto que reunirá música y activismo por los animales
    AnimaltonRD, junto a la Fundación Ecoportal Dominicana y la Fundación de Blanck, realizará el domingo 18 de octubre el evento musical DOLFI´S Voces x Ellos. (SUMINISTRADA POR LOS ORGANIZADORES)

    AnimaltonRD, junto a la Fundación Ecoportal Dominicana y la Fundación de Blanck, realizará el domingo 18 de octubre el evento musical DOLFI´S Voces x Ellos, una iniciativa destinada a promover la protección y el bienestar animal.

    La actividad está pautada para las 7:00 de la noche en Lungomare, ubicado en el hotel Sheraton, en la avenida George Washington, Santo Domingo.

    El programa incluirá presentaciones de jazz, rock & roll y fusión musical, así como concursos, rifas y reconocimientos. Según los organizadores, el encuentro busca reunir a ciudadanos, representantes de organizaciones y personas interesadas en la defensa de los derechos de los animales.

    Durante la actividad también se abordará la Ley Esperanza, una propuesta legislativa orientada a modificar y actualizar la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable en la República Dominicana.

    Más

    La iniciativa plantea fortalecer el marco legal de protección animal y promover el reconocimiento de la capacidad de los animales para sentir.

    • Los organizadores indicaron que el evento busca contribuir a la sensibilización sobre la tenencia responsable, el respeto y la protección de los animales, así como fomentar la participación ciudadana en estos temas.
    Datos de la actividad

    Evento: DOLFI´S Voces x Ellos.

    Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026.

    Hora: 7:00 p. m.

    Lugar: Lungomare, hotel Sheraton, avenida George Washington, Santo Domingo.

    Información y reservaciones: 809-415-9032.

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