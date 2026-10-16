"4ta Dimensión" se presentará en el Café Teatro del Teatro Nacional con su "Despecho – El Concierto"
La presentación será este viernes 16 de octubre, a las 9:00 de la noche, en el Café Teatro Eduardo Brito, con banda completa, dos voces y repertorio renovado
La agrupación "4ta Dimensión" presentará la noche de este viernes 16 de octubre una nueva edición de "Despecho – El Concierto", en el Café Teatro del Teatro Nacional Eduardo Brito, a partir de las 9:00 de la noche.
El espectáculo contará con banda completa, dos voces en escena y un repertorio que incluye nuevas canciones y dúos. La propuesta también incorporará concursos de canto y dinámicas interactivas con el público.
Según informó la producción, el concierto busca ofrecer una experiencia musical en vivo en torno a canciones de amor y desamor, con participación directa de los asistentes.
- "4ta Dimensión" cuenta con tres años de trayectoria y ha desarrollado espectáculos temáticos en distintos escenarios de República Dominicana.
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La agrupación regresa al Teatro Nacional con una propuesta dirigida a quienes disfrutan de las canciones que acompañan las distintas etapas de las relaciones sentimentales.