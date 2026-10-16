Merengue, jazz y bossa nova: cinco conciertos para disfrutar este fin de semana en Santo Domingo

Fernando Villalona y Sergio Vargas unirán sus voces este viernes 16 de octubre en "Noche de dos grandes", en Rancho Steak House. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

El merengue, el jazz, la bossa nova y el rock protagonizarán la agenda de conciertos en Santo Domingo este fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con cinco propuestas musicales que reunirán a reconocidos intérpretes, agrupaciones y nuevos talentos en diferentes escenarios de la capital.

La programación incluye el encuentro de Fernando Villalona y Sergio Vargas, una noche dedicada a la música brasileña, la presentación de la joven pianista Luz Brito, un recorrido por los años dorados del merengue y un concierto solidario en apoyo al bienestar animal.

Desde espacios de entretenimiento del Malecón hasta escenarios de la Ciudad Colonial, el público tendrá alternativas para disfrutar de la música en vivo, compartir con amigos y reencontrarse con canciones que han marcado distintas generaciones.

Fernando Villalona y Sergio Vargas: una noche de dos grandes

El viernes 16 de octubre, a las 10:00 de la noche, Fernando Villalona y Sergio Vargas compartirán escenario en el espectáculo "Noche de dos grandes", que se celebrará en Rancho Steak House, bajo la producción de Grupo Darlyn Estrella.

La presentación reunirá a dos de las voces más representativas del merengue dominicano, con trayectorias que han contribuido a la proyección nacional e internacional del género.

Villalona, conocido popularmente como "El Mayimbe", cuenta con un repertorio de éxitos que incluye "Dominicano soy", "Tabaco y ron", "Compañera" y "Quisqueya", canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Por su parte, Sergio Vargas, identificado como "El Negrito de Villa", ha construido una carrera caracterizada por su versatilidad interpretativa y temas como "La ventanita", "Dile", "Marola" y "Ni tú ni yo".

El encuentro promete una velada de nostalgia, baile y celebración de la música tropical dominicana, con dos artistas que mantienen una estrecha conexión con el público.

La propuesta está dirigida especialmente a los seguidores del merengue tradicional y a quienes desean revivir algunas de las canciones más populares de las últimas décadas.

Bossa Night 4 lleva los ritmos brasileños a la Ciudad Colonial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/whatsapp-image-2026-10-15-at-42150-pm-20e5c97b.jpeg (CEDIDA POR LA AGRUPACIÓN)

Para quienes prefieren una experiencia musical más íntima, el viernes 16, a las 7:00 de la noche, On the Road presentará Bossa Night 4, como parte de la programación de Mecenazgo Vivo 2026.

El encuentro tendrá lugar en la Dirección General del Mecenazgo, en la Ciudad Colonial, y estará dedicado a los sonidos de la bossa nova y la samba, dos expresiones musicales emblemáticas de Brasil.

La cantante Antonia Chabebe encabezará la propuesta, acompañada por José Dingo Molina, José Montano, Aarón Taveras y Max Nicolás, músicos que aportarán sus respectivas experiencias interpretativas.

El repertorio estará centrado en clásicos de la música brasileña, con melodías que destacan por sus armonías, cadencias rítmicas y la influencia del jazz.

La bossa nova, surgida en Brasil a finales de la década de 1950, alcanzó reconocimiento internacional gracias a compositores e intérpretes como Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Vinícius de Moraes.

Su combinación de samba, jazz y una interpretación vocal generalmente suave la convirtió en una de las corrientes más influyentes de la música latinoamericana.

"Bossa Night 4" ofrecerá una alternativa cultural para quienes buscan disfrutar de un repertorio diferente en uno de los espacios históricos de Santo Domingo.

Luz Brito presenta Jazz Emotions rumbo a Berklee

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/sola-completa-4-7065aeac.jpg (CEDIDA POR LA ARTISTA)

El jazz también tendrá su espacio el viernes 16 de octubre, a las 8:00 de la noche, cuando la joven pianista dominicana Luz Marie Brito Fortuna presente "Jazz Emotions" en el Fiesta Sunset Jazz del Dominican Fiesta Hotel & Casino.

La actuación forma parte de la campaña "Luz Brito rumbo a Berklee", iniciativa destinada a reunir fondos para financiar sus estudios superiores en Berklee College of Music, prestigiosa institución musical ubicada en Boston, Estados Unidos.

La pianista estará acompañada por su padre, Antonio Brito, destacado músico y docente dominicano, en la guitarra; David Amparo, en el bajo, y Woodly Sinouelien, en la batería.

Juntos integran Luz Brito Quartet, formación que interpretará composiciones representativas del jazz y explorará diferentes emociones mediante la improvisación y el diálogo instrumental.

La joven, de 19 años, obtuvo una beca parcial durante el programa Berklee en Santo Domingo 2026 y tiene previsto iniciar su formación académica en mayo de 2027.

El espectáculo está anunciado sin cover, mientras continúa la campaña de apoyo económico para completar los recursos necesarios para sus estudios.

La presentación será en el Dominican Fiesta Hotel & Casino, ubicado en la avenida Anacaona número 101, Santo Domingo.

Para reservaciones e informaciones, los interesados pueden comunicarse al 829-586-9177.

Tierra Seca y Sin Fronteras reviven los años plateados del merengue

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La programación continuará el sábado 17 de octubre, a las 9:00 de la noche, con el espectáculo "Los años plateados del merengue", protagonizado por las agrupaciones Tierra Seca y Sin Fronteras.

El concierto se celebrará en Lungomare, en el Malecón de Santo Domingo, y estará dedicado a recordar canciones y estilos que marcaron diferentes etapas de la música tropical dominicana.

La propuesta busca conectar al público con el repertorio que acompañó celebraciones, encuentros familiares y noches de baile durante varias décadas.

El merengue, reconocido como una de las principales expresiones de la identidad cultural dominicana, ha experimentado transformaciones musicales que incluyen la incorporación de nuevos arreglos, instrumentos y tendencias interpretativas.

Durante los años de mayor expansión de las grandes orquestas, el género alcanzó una notable presencia en escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en una referencia de la música caribeña.

Con "Los años plateados del merengue", Tierra Seca y Sin Fronteras ofrecerán una velada para los seguidores de esas sonoridades y para nuevas generaciones interesadas en conocer parte de ese legado.

El espectáculo forma parte de la programación musical que Lungomare desarrolla durante octubre, con presentaciones dedicadas a distintos géneros y exponentes dominicanos.

Dolfis Voces x Ellos: música por el bienestar animal

El domingo 18 de octubre, a las 7:00 de la noche, la agenda concluirá con "Dolfis Voces x Ellos", una propuesta que combinará jazz, rock y fusión con una iniciativa de apoyo al bienestar animal.

La actividad tendrá lugar en Lungomare Bar & Lounge y contará con músicos invitados, además de actividades especiales vinculadas a su propósito solidario.

El concierto propone utilizar la música como un vehículo de sensibilización y participación ciudadana en torno a la protección y el cuidado de los animales.

La combinación de distintos géneros permitirá ofrecer una experiencia musical variada, con interpretaciones que transitarán entre las sonoridades del jazz, la energía del rock y las posibilidades creativas de la fusión.

La jornada estará dirigida tanto a los aficionados a la música en vivo como a las personas interesadas en respaldar iniciativas relacionadas con el bienestar animal.

El encuentro representa una alternativa para cerrar el fin de semana con entretenimiento y una causa social.

Agenda cultural para vivir nuevas emociones

La XX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores florece en el Jardín Botánico Nacional hasta este domingo, con una propuesta para disfrutar en familia, descubrir nuevas especies y conectar con la naturaleza. Puedes visitarlo durante el fin de semana, de 9:00 am a 6:00 pm, con entradas a RD$200 para adultos y RD$75 para niños. Este sábado, a las 6:00 pm, Magic Circus llega a Escenario 360 con Jey & Gody y personajes del mundo circense que llenarán el escenario de color, energía y diversión. Una experiencia visual e interactiva en la que el público también será protagonista. La obra teatral Rojo te adentra en el universo del pintor Mark Rothko, figura clave del expresionismo abstracto. A partir de uno de los encargos más importantes de su carrera, la pieza explora, a través del diálogo entre dos artistas, temas como la ambición, el reconocimiento y el legado. La función será este sábado, a las 8:30 pm, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. El Centro Cultural Taíno celebrará este sábado 17 de octubre, a las 11:00 a. m., el conversatorio "El paisaje en la obra de Mario Grullón", un encuentro para conocer la vida, trayectoria y legado de una de las figuras destacadas del costumbrismo y la pintura paisajística dominicana. Gratuita y abierta al público. En el Teatro Cúcara-Mácara hay opciones para toda la familia. Este domingo, a las 4:00 pm, los más pequeños podrán disfrutar de El Flautista de Hamelín, un espectáculo de títeres con aventura, música y muchos ratoncitos. Y_para los adultos, Terapia nocturna reúne las piezas Solo en Terapia y Mi terapeuta, dos propuestas que recurren al humor para abordar la salud mental y los conflictos cotidianos. Viernes y sábado, a las 8:00 pm y 9:00 pm.