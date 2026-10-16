Esposa de Nfasis debuta en la música cristiana y supera 500 mil vistas en cuatro días

Diana Vargas de García, esposa del reconocido exponente urbano Nfasis y vocalista principal de Grupo Good Family. ( CEDIDA POR GRUPO GOOD FAMILY )

Diana Vargas de García, esposa del reconocido exponente urbano Nfasis y vocalista principal de Grupo Good Family, ha captado la atención con su debut en la música cristiana. Su primer sencillo, "Me levanté", junto al artista cristiano dominicano Misael J, superó las 500 mil visualizaciones en YouTube en apenas cuatro días desde su estreno.

El lanzamiento también ha logrado presencia en la playlist de Spotify "Todas Novedades Cristianas", entre otras, marcando un prometedor inicio para esta propuesta musical que combina sonidos contemporáneos con mensajes de fe, esperanza y superación personal.

La canción, compuesta por Nfasis y Derick Music, cuenta con la participación de Misael J, reconocido intérprete de la música cristiana dominicana.

Debut musical

"Me levanté" marca el inicio de la carrera artística de Diana Vargas como una de las voces principales de Grupo Good Family.

Por otra parte, Grupo Good Family, a través de su iniciativa "Proyecto Good Family", impulsa a 50 adoradores cristianos, cubriendo los gastos de producción musical, videoclips y promoción, con el objetivo de descubrir nuevos talentos y proyectar sus ministerios musicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-12-at-122840-pm-302a6a28.jpeg Diana Vargas de García, esposa del reconocido exponente urbano Nfasis y vocalista principal de Grupo Good Family. (CEDIDA PORGRUPO GOOD FAMILY)

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Human Stars Company, conocida como "La Compañía de los Reptilianos".

Con más de medio millón de visualizaciones iniciales en YouTube y presencia en plataformas digitales, "Me levanté" se presenta como una prometedora carta de presentación de Grupo Good Family, una agrupación que apuesta por llevar mensajes de restauración y esperanza a nuevas audiencias.

El sencillo ya está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music y las principales plataformas digitales.