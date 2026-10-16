Francisco Céspedes casi se desmaya en concierto; su equipo aclara qué ocurrió

Francisco Céspedes durante el concierto sinfónico en México, dirigido por el maestro dominicano Amaury Sánchez. ( CAPTURA DE VIDEO DE LA ACTUACIÓN )

El cantautor cubano Francisco Céspedes estuvo a punto de desmayarse durante el concierto sinfónico que ofreció la noche del jueves 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris , en México, donde presentó un fuerte malestar que obligó a interrumpir temporalmente el espectáculo dirigido por el maestro dominicano Amaury Sánchez .

El incidente ocurrió mientras interpretaba la quinta canción de su repertorio. El artista comenzó a experimentar dificultades físicas y, visiblemente afectado, comunicó al público que no se encontraba bien.

"Me siento mal, veo estrellas, creo que me voy a vomitar", expresó Céspedes antes de quedar inmóvil sobre el escenario, según informó Televisa Espectáculos, de México, que dio a conocer lo sucedido durante la presentación.

El cantante recibió asistencia y fue retirado momentáneamente del escenario, mientras los espectadores permanecían atentos a su estado de salud.

La situación generó preocupación entre los presentes, debido a que el intérprete había interrumpido abruptamente su actuación y necesitó ayuda para abandonar el escenario.

Sin embargo, después de recibir atención, Céspedes regresó para continuar el concierto y fue recibido con una ovación.

"Espero poderme parar, me siento del carajo", manifestó el cantautor mientras agradecía los aplausos de los asistentes, aunque todavía evidenciaba molestias.

Su equipo explica qué ocurrió

Ante la preocupación que generó el episodio, el equipo de representación de Francisco Céspedes emitió este viernes 16 de octubre un comunicado oficial en el que confirmó que el artista se encuentra fuera de peligro y explicó las circunstancias que provocaron la interrupción del espectáculo.

"Informamos que el maestro Francisco Céspedes se encuentra bien y estable, después del malestar que presentó durante su concierto sinfónico la noche del 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris", señala el documento.

La comunicación, firmada por Bárbara Baeza Lara, responsable de Management & Booking del cantante, precisa que el intérprete sufrió una disminución de la presión arterial que pudo ser controlada durante el evento.

"Durante la presentación, el maestro tuvo una baja de presión que pudo controlarse en el momento, por lo que fue necesario hacer una breve pausa para su recuperación", explica el comunicado.

Durante ese intervalo, la cantante Rosy Arango, quien participaba como invitada especial, permaneció acompañando al público con su voz, mientras Céspedes recibía atención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-30932-pm-3-de235d05.jpeg Francisco Céspedes junto a la cantante mexicana Rosy Arango durante su concierto sinfónico en México. (CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO.)

Los representantes del artista destacaron su intervención como un gesto de solidaridad que permitió mantener el vínculo con los asistentes durante la inesperada pausa.

"Durante ese espacio, nuestra querida Rosy Arango, invitada especial del concierto, nos apoyó acompañando al público con su voz, en un gesto de cariño, profesionalismo y solidaridad que agradecemos profundamente", expresa el documento.

Tras recuperarse, Céspedes pudo regresar al escenario y continuar su presentación, una decisión que fue celebrada por el público.

Una gira por España y su adaptación a México

El comunicado también hace referencia a la reciente actividad profesional del intérprete, quien acababa de completar una extensa gira por España antes de regresar a México.

Sus representantes mencionaron los cambios de horario y la adaptación a la altura de Ciudad de México como parte de las circunstancias que rodearon su regreso.

"El maestro viene de una extensa gira por España, con los cambios de horario y la adaptación a la altura de la Ciudad de México que implica su regreso", indica la comunicación.

Asimismo, recordaron que el artista ha hablado públicamente sobre su condición de diabetes, que requiere atención y cuidados de salud.

"Como él ha compartido públicamente, vive con diabetes, condición que forma parte de los cuidados de su salud", señala el documento.

Aunque el equipo mencionó estos factores, no estableció una relación médica directa entre ellos y la baja de presión registrada durante el concierto.

Los representantes del cantante agradecieron la intervención del personal médico, el respaldo de los asistentes y las muestras de afecto recibidas después de que se conociera el incidente.

Amaury Sánchez dirigió el espectáculo sinfónico

El concierto se desarrolló bajo la dirección musical del maestro dominicano Amaury Sánchez, quien estuvo al frente de la propuesta orquestal preparada para acompañar las interpretaciones del cantautor cubano.

La presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris reunió parte del repertorio romántico de Céspedes con arreglos sinfónicos, en una velada concebida para celebrar su trayectoria musical.

Sánchez, pianista, director de orquesta y productor musical dominicano, ha desarrollado numerosos espectáculos en los que combina la música popular con formatos orquestales.

Durante la presentación, Céspedes también dedicó unas palabras a la memoria de Esperanza Iris, figura histórica del espectáculo mexicano cuyo nombre identifica al teatro.

Antes de interpretar "Dónde está la vida", el cantante evocó a la artista, conocida como la Diva que Nunca se Fue, y le pidió simbólicamente que lo acompañara desde el palco central del recinto.

El momento formó parte de una velada que posteriormente estuvo marcada por el episodio de salud y la reacción del público ante el regreso del intérprete.

Se prepara para recibir el Latin Grammy

Francisco Céspedes se encuentra próximo a recibir el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy, una distinción que reconoce su trayectoria y sus contribuciones a la música latina.

El reconocimiento está previsto para el próximo 9 de noviembre, durante las actividades organizadas por la Academia Latina de la Grabación.

El cantautor cubano ha desarrollado una carrera vinculada principalmente al bolero y la balada romántica, con composiciones e interpretaciones que forman parte del repertorio musical latinoamericano.

En su comunicado, el equipo del artista aseguró que el incidente no ha disminuido su entusiasmo por recibir la distinción.

"Asimismo, el maestro se encuentra listo y entusiasmado para recibir el Grammy a la Excelencia Musical el próximo 9 de noviembre", indica el documento.

La comunicación concluye con un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes se preocuparon por su salud.

"El maestro Francisco Céspedes agradece de corazón todas las muestras de cariño y preocupación", expresa el comunicado.

De esta manera, sus representantes confirmaron que el cantante se encuentra estable después del episodio que provocó momentos de incertidumbre durante su presentación en México.