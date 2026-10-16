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Juan Luis Guerra recibe reconocimiento de la FAO por "Ojalá que llueva café"

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura homenajea al icónico cantautor dominicano durante el Foro Mundial de la Alimentación, con la presencia del presidente Luis Abinader

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    Juan Luis Guerra recibe reconocimiento de la FAO por Ojalá que llueva café
    Juan Luis Guerra es reconocido por la FAO. En la imagen lo vemos rodedo de niños, acompañado del presidente dominicano Luis Abinader y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu. (TOMADA DE LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO EN YOUTUBE)

    En un hecho histórico para la cultura dominicana, este viernes 16 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó un reconocimiento especial a Juan Luis Guerra por su inmortal obra "Ojalá que llueva café", en un acto realizado en Roma, Italia.

    La ceremonia de clausura del Foro Mundial de la Alimentación cuenta con la presencia oficial del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, destacando el valor de un himno musical que durante décadas ha conectado la música con los sueños de prosperidad, bienestar y dignidad de las comunidades rurales y de quienes trabajan la tierra.

    El homenaje incluye un componente artístico de alto nivel a cargo de la estelar intérprete dominicana Maridalia Hernández, quien junto a destacados músicos nacionales interpreta la emblemática obra en la plenaria internacional.

    *Reconocimiento al artista a partir del minuto 01:30:00

    La inspiración detrás del himno

    • Recordando los orígenes del tema, Juan Luis Guerra ha compartido que la chispa creativa nació tras una visita al folclorista Tim Pichardo en Santiago, invitado por Manuelo Bonelli.

    Fue allí donde el artista descubrió entre varios poemas la poderosa metáfora que daría vida a una de las canciones más representativas de su exitosa trayectoria: "Llegué a la casa, tomé la guitarra y comencé a componerla".

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