Maluma y Andrés Cepeda reviven "Tengo ganas" en versión bachata

Andrés Cepeda y Maluma presentan "Tengo ganas 2.0", una nueva versión en bachata del clásico del cantautor colombiano. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE ANDRÉS CEPEDA )

Los cantantes colombianos Maluma y Andrés Cepeda estrenaron este viernes "Tengo ganas 2.0", una versión en bachata de uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Cepeda, publicado originalmente en 2001.

La colaboración reúne a dos generaciones de la música colombiana y surgió después de que ambos artistas compartieran escenario el 3 de mayo, durante el concierto "Bogotá en el Mapa", celebrado en el Estadio El Campín.

Aquella noche, Maluma invitó a Cepeda a interpretar "Tengo ganas", una presentación que abrió la posibilidad de grabar juntos. Meses después, decidieron recuperar la composición y transformarla en bachata.

La canción original forma parte del álbum "El carpintero", publicado en 2001, y se ha mantenido durante 25 años entre los temas más conocidos del cantautor colombiano.

A lo largo de su trayectoria, Cepeda ha interpretado la composición en diferentes formatos, desde versiones acústicas y sinfónicas hasta arreglos de banda completa.

La relación entre ambos intérpretes comenzó en 2014, cuando coincidieron como entrenadores del concurso televisivo "La Voz".

"Estoy feliz de hacer esta canción con Andrés. Estoy seguro de que ´Tengo ganas 2.0´ va a conectar muchas generaciones y me siento muy feliz de estar aquí porque también es un sueño para mí grabar con uno de los artistas más icónicos de Latinoamérica", expresó Maluma.

Por su parte, Cepeda destacó la oportunidad de compartir esta nueva interpretación con un artista al que admira y con quien comparte el interés por la música romántica.

"Me encanta poder presentar esta nueva versión de mi clásico ´Tengo ganas 2.0´ junto a un artista que quiero y admiro profundamente y quien además es un referente global de una nueva generación", manifestó.

Videoclip dedicado al amor duradero

El video musical fue grabado en Medellín bajo la dirección de Padox, Luis Velásquez y Manuel Lennis.

La producción audiovisual presenta la historia de una pareja que ha compartido 25 años de vida, utilizando la canción como hilo conductor para mostrar la evolución del amor, desde los primeros encuentros hasta la complicidad construida con el paso del tiempo.

En el videoclip participan Maluma y Andrés Cepeda junto a sus respectivas esposas, Susana Gómez y Elisa Restrepo, lo que aporta un componente personal a la historia.

"Tengo ganas 2.0" está disponible desde este viernes en las plataformas digitales y YouTube.

Próximos compromisos de Andrés Cepeda

Tras el lanzamiento, Andrés Cepeda continuará su agenda internacional con la gira "Bogotá", que llegará a Australia durante la primera semana de noviembre, con presentaciones en Brisbane, Sídney, Melbourne y Perth.

El cantautor también figura entre los nominados a los ZYN Premios Rolling Stone en Español, en la categoría Álbum Cantautor del Año, por su producción "Bogotá".

Con ese disco obtuvo en 2025 su quinto Latin Grammy, en la categoría de mejor álbum pop tradicional, mientras que su edición extendida, "Bogotá Deluxe", recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino.

Los ZYN Premios Rolling Stone en Español se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México.