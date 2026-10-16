Alejandro Sanz anuncia su regreso a República Dominicana con un concierto

El cantautor español se presentará el próximo mes en República Dominicana. ( EFE )

El cantante español Alejandro Sanz regresará a República Dominicana el próximo 14 de noviembre para ofrecer un concierto en el estadio de béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a las 9:00 pm, según anunció la empresa productora SD Concerts a través de Instagram.

"¡Alejandro Sanz regresa a República Dominicana! ¡Vayan reservando la fecha y preparando la voz!", publicó la compañía al confirmar la presentación.

SD Concerts informó que la preventiva exclusiva para clientes con tarjetas Visa BHD comenzará este viernes 16 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, con un 15 % de descuento. Las entradas estarán disponibles en TuBoleta.com.do.

Detalles de la gira

El regreso de Sanz coincide con el desarrollo de su gira internacional "¿Y ahora qué?", que comenzó el 4 de septiembre en Puebla, México, y se extendió inicialmente por siete ciudades de ese país.

El recorrido fue concebido para combinar sus grandes éxitos con canciones de su nueva etapa musical, entre ellas "Palmeras en el jardín" y "Hoy no me siento bien".

La gira también incorporó una etapa de 13 conciertos en Estados Unidos durante 2026, además de presentaciones en España y otros países latinoamericanos.

Aunque el concierto dominicano coincide con este recorrido internacional, SD Concerts no ha precisado si la presentación de Santo Domingo llevará oficialmente el nombre de la gira.

Última presentación en el país

La última presentación de Alejandro Sanz en República Dominicana se celebró el 7 de mayo de 2022 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de "LaGira 2022".

En aquella ocasión, el artista interpretó canciones como "Hoy que no estás", "Back in the City" y "Deja que te bese", esta última acompañado por el pianista dominicano Chris Hierro.

Durante el espectáculo también presentó a tres integrantes dominicanos de su banda: el pianista Chris Hierro, una baterista y la corista Karina Pasián, quien compartió escenario con el cantante en temas como "Looking for Paradise" y "Mi persona favorita".

La presentación fue reseñada por Diario Libre como un reencuentro del artista con sus seguidores dominicanos, ante quienes expresó su alegría por volver a cantar en Santo Domingo.

Trayectoria de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz inició su carrera discográfica en 1991 y alcanzó proyección internacional con álbumes como "Más", "El alma al aire", "No es lo mismo" y "Paraíso Express".

Su repertorio incluye canciones como "Corazón partío", "Amiga mía", "Y, ¿si fuera ella?", "Cuando nadie me ve" y "Mi persona favorita", que lo han consolidado como uno de los cantautores españoles más reconocidos.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Shakira, Alicia Keys, Marc Anthony, Camila Cabello y Juan Luis Guerra. Con este último grabó "Suena la pelota", incluida en el álbum "Sirope".

Su carrera también ha sido reconocida con numerosos premios Grammy y Latin Grammy. En 2017 recibió la distinción de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.