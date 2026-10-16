Rosario Flores aterriza con "Universo de Ley"

La artista española Rosario Flores se presentará en el Teatro Nacional. ( SHUTTERSTOCK )

Si todavía buscas un buen plan para este fin de semana, te contamos que Rosario Flores regresa a República Dominicana con Universo de Ley Tour, una gira que celebra su trayectoria y recupera algunas de las canciones que han acompañado al público a lo largo de los años.

Con la energía que la caracteriza y una voz que se mueve entre diferentes estilos, la artista española propone un recorrido por su historia musical, en el que los ritmos tradicionales se encuentran con sonidos contemporáneos.

Así, el concierto invita tanto a recordar temas conocidos como a disfrutar de la evolución de una intérprete que ha sabido mantener su esencia sin dejar de explorar nuevas posibilidades.

Viaje a sus raíces

El espectáculo toma como punto de partida De Ley, uno de los primeros álbumes de Rosario, publicado en 1992 y fundamental para comprender la identidad sonora que comenzó a construir desde sus inicios.

En este trabajo, las raíces flamencas y la rumba se mezclan con otras influencias, dando forma a un estilo propio que con el tiempo incorporaría elementos del pop y el funk.

Esa conexión con sus orígenes también está presente en Universo de Ley, el álbum que lanzó en diciembre y con el que revisita parte de su repertorio a través de nuevas versiones y colaboraciones con artistas como Fito Páez, Diego el Cigala y Ketama en De Ley.

En directo, ese universo se traduce en un repertorio que pasa del flamenco a la rumba, el pop y el funk, sin perder la fuerza interpretativa que distingue a Rosario.

La presentación marcará el regreso de Rosario Flores al país después de su actuación en 2023. Esta vez, llega con un proyecto que mira hacia sus raíces, celebra su recorrido artístico y reúne en un mismo escenario diferentes momentos de su historia musical.

El concierto, a cargo del empresario artístico César Suárez Jr., promete una noche para cantar, recordar y dejarse llevar por una mezcla de ritmos que forma parte de la personalidad de la artista.

Lugar: Sala principal del Teatro Nacional, sábado 17 de octubre, 8:30 pm. Boletas en Uepa Tickets y boletería del Teatro Nacional