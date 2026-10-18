La historia de la bachata cobrará vida con sus leyendas en Jarabacoa

Luis Segura y José Manuel Calderón, dos pioneros de la bachata que compartirán escenario en el Súper Ultra Mega Bachatazo de Jarabacoa. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

Cuatro figuras fundamentales en la historia de la bachata dominicana compartirán escenario por primera vez durante el Súper Ultra Mega Bachatazo, que se celebrará el domingo 8 de noviembre en La Confluencia, Jarabacoa, con una cartelera que reunirá a exponentes de distintas generaciones del género.

José Manuel Calderón, Luis Segura "El Añoñaíto", Edilio Paredes, acompañado de Davicito Paredes y su dinastía, y Ramón Torres "El Poeta" encabezan el espectáculo, que se desarrollará desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 de la noche.

El encuentro busca rendir homenaje a los artistas que contribuyeron al nacimiento, desarrollo y consolidación de la bachata, género que pasó de ser una expresión musical marginada a convertirse en uno de los principales referentes internacionales de la música dominicana.

La producción destaca que será una oportunidad para reunir a intérpretes y músicos cuyas trayectorias representan diferentes etapas de la evolución de la bachata.

Los pioneros de la bachata

José Manuel Calderón, considerado uno de los fundadores del género, ocupa un lugar especial en esta convocatoria. En 1962 grabó "Borracho de amor" y "Condena", producciones que marcaron el inicio de la bachata grabada comercialmente en República Dominicana.

Su trayectoria abrió camino a una generación de músicos que encontraron en la guitarra y las letras románticas una forma de expresión popular.

Otro de los protagonistas será Luis Segura, conocido como "El Añoñaíto" y "El Papá de la Bachata", cuya carrera comenzó en la década de 1960.

Su interpretación de "Pena", que alcanzó gran popularidad a principios de los años ochenta, contribuyó a ampliar la difusión del género en la radio y entre públicos que anteriormente mantenían distancia de esta expresión musical.

Con más de seis décadas de trayectoria, Segura continúa activo y ha compartido grabaciones con artistas de distintas generaciones.

Edilio Paredes, por su parte, es reconocido por sus aportes al desarrollo del sonido característico de la guitarra bachatera.

El músico, arreglista y compositor ha participado en numerosas grabaciones que forman parte del repertorio tradicional del género. En 2023 fue incluido por la revista Rolling Stone en su selección de los mejores guitarristas de todos los tiempos.

En el concierto estará acompañado por Davicito Paredes y otros integrantes de su familia, quienes han dado continuidad a su legado musical.

La representación de los pioneros se completa con Ramón Torres, conocido como "El Poeta", intérprete nacido en Higüey cuya propuesta se distingue por el romanticismo de sus composiciones.

Torres ha incorporado instrumentos como el piano y el acordeón a sus arreglos, contribuyendo a la evolución musical de la bachata.

Su influencia también ha sido reconocida por artistas contemporáneos. En 2019 participó como invitado de Romeo Santos durante una presentación en La Romana.

Tres generaciones en un mismo escenario

Además de los artistas homenajeados, el festival contará con las actuaciones de El Padrino de la Bachata , El Chaval de la Bachata , Luis Miguel del Amargue , Teodoro Reyes , Marino Castellano , El Gringo de la Bachata , Allendy , Eudis "El Invencible" , Welinton Toribio , Nacho Estrella y Óptimo .

, , , , , , , , , y . La cartelera permitirá recorrer diferentes etapas de la bachata, desde sus expresiones tradicionales hasta las propuestas que contribuyeron a su expansión comercial y popularidad internacional.

Los organizadores presentan el espectáculo como un encuentro entre tres generaciones de intérpretes, con el propósito de destacar la continuidad del género y reconocer a quienes sentaron sus bases musicales.

encuentro entre tres generaciones de intérpretes, con el propósito de destacar la continuidad del género y reconocer a quienes sentaron sus bases musicales. Jarabacoa será el escenario de esta convocatoria, que también busca dinamizar la actividad turística y comercial del municipio durante la jornada.

Boletas a la venta

Las entradas para el Súper Ultra Mega Bachatazo están disponibles a través de Uepa Tickets y Boleto Express.

El concierto se desarrollará en La Confluencia, uno de los espacios más conocidos de Jarabacoa, desde el mediodía hasta las 11:00 de la noche.

Con esta convocatoria, el Súper Ultra Mega Bachatazo pretende reunir en una misma jornada a los artistas que participaron en la construcción de la identidad musical de la bachata y a quienes han mantenido vigente su popularidad dentro y fuera de República Dominicana.