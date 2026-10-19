Miriam Cruz y Milly Quezada comparten escenario en el Lehman Center de Nueva York

Miriam Cruz y Milly Quezada durante su presentación en el Lehman Center for the Performing Arts. ( SUMINISRADA POR EL EQUIPO DE MIRIAM CRUZ )

Miriam Cruz y Milly Quezada compartieron escenario en el Lehman Center for the Performing Arts durante el espectáculo "La Historia de una Diva y una Reina", presentado a casa llena y dedicado a la trayectoria de ambas intérpretes del merengue dominicano.

La presentación de Miriam Cruz incluyó un repertorio musical acompañado de coreografías, efectos de pirotecnia y tres cambios de vestuario. El cuerpo de bailarines estuvo integrado por Jhongeiver Arturo Alzualde Lira, Walter Oswaldo Ayala Veliz, Diomedes Alberto de los Santos Rodríguez y Luiggi Alvarez.

Uno de los atuendos fue diseñado por Anel Verna. El maquillaje y el peinado estuvieron a cargo de Nathy Betancourt, mientras que Michael Garcibi asumió el vestuario general. La dirección musical correspondió al maestro Ysrael Casado.

La producción ejecutiva de la presentación de Cruz estuvo a cargo de Landolfi Music Group, con Claudio de la Cruz y José Osorio LD en el área de luminotecnia.

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Las entradas para el concierto se agotaron 45 días antes de su realización, una respuesta que reflejó el interés del público dominicano y latino residente en Nueva York por este encuentro musical.

El espectáculo reunió a dos figuras femeninas del merengue en un escenario internacional, en una presentación que puso de relieve sus respectivas trayectorias y la presencia de la música dominicana en la diáspora.