Cardi B conquista el Tiny Desk de NPR con un recorrido por los grandes éxitos de su carrera

Cardi B durante su participación en el Tiny Desk de NPR. ( TOMADA DE TINY DESK DE NPR )

La rapera Cardi B llevó su personalidad y su repertorio al reconocido espacio musical Tiny Desk Concert, de NPR Music, en una presentación que reunió algunos de los temas más representativos de su carrera y mostró una faceta cercana y espontánea de la artista de origen dominicano.

La participación de la intérprete generó una concurrencia excepcional en las oficinas de NPR, donde seguidores de distintos ámbitos acudieron para presenciar su actuación.

Según la reseña publicada por el medio, la expectativa fue tal que el equipo tuvo que dejar fuera a parte de los asistentes, ante la gran cantidad de personas que se congregaron para verla.

Vestida con pantalones de cuero y un blazer de corte elegante, Cardi B se adueñó del escenario con una propuesta que combinó la seguridad que caracteriza sus interpretaciones con momentos de humor y vulnerabilidad.

El formato íntimo del Tiny Desk, conocido por presentar a artistas en un entorno reducido y cercano, permitió apreciar una interpretación distinta de canciones ampliamente conocidas por su público.

El repertorio comenzó con "Hello", cuyo sonido de sintetizadores y marcada actitud establecieron el tono de la presentación. A continuación, la rapera ofreció una versión reimaginada de "ErrTime", antes de cambiar el ambiente con "Man of Your Word" y "Be Careful", dos temas que dieron paso a un registro más personal.

Sin abandonar su habitual sentido del humor, la artista bromeó durante la actuación y pidió cambiar la energía del momento antes de regresar a un ambiente festivo con "Up", enlazada con "AH HA".

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El cierre estuvo reservado para dos canciones fundamentales en su trayectoria: "Bodak Yellow", el éxito que impulsó su ascenso en la industria musical, e "I Like It", tema que incorpora influencias del boogaloo y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de su repertorio.

Al finalizar, Cardi B interactuó con los asistentes, bailó al ritmo de la música y se despidió visiblemente agradecida, repartiendo abrazos entre algunos de los presentes.

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