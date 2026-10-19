¿Qué se sabe de la muerte del artista venezolano hallado en una piscina de Florida?

Gustavo Enrique Ormo. ( FOTO TOMADA DE SU IG. )

La muerte del cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Enrique Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo, continúa bajo investigación en el sur de Florida, Estados Unidos, después de que su cuerpo fuera encontrado sumergido en la piscina de su residencia, en circunstancias que las autoridades consideran sospechosas.

El hallazgo ocurrió la mañana del viernes 16 de octubre de 2026, en una vivienda de Weston, una comunidad residencial del condado de Broward.

Según la Oficina del Sheriff de Broward, los servicios de emergencia recibieron alrededor de las 9:00 de la mañana una llamada que alertaba sobre un posible ahogamiento. Cuando los agentes y paramédicos llegaron a la propiedad, encontraron al hombre dentro de la piscina y confirmaron su fallecimiento.

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La identidad del músico fue confirmada por sus familiares a medios estadounidenses, entre ellos CBS News Miami y Telemundo 51. Su hermana, Antonieta Ormo, declaró que la familia disponía de poca información sobre lo ocurrido.

Cuerdas cerca del cadáver

Uno de los elementos que más interrogantes ha generado es la presencia de cuerdas cerca del cadáver.

De acuerdo con reportes de medios locales, durante las comunicaciones de emergencia se habría descrito al hombre encontrado en la piscina como una persona que estaba atada.

Además, imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron lo que parecía ser una cuerda extendida desde la terraza de la vivienda hasta el interior de la piscina.

Sin embargo, la Oficina del Sheriff de Broward no ha confirmado públicamente que el cantante estuviera atado, ni ha establecido si la cuerda observada en las imágenes guarda relación con su fallecimiento.

Tampoco se ha determinado oficialmente si hubo intervención de terceras personas. Por esa razón, aunque la muerte es investigada como sospechosa, todavía no puede afirmarse que se trató de un homicidio.

Causa de la muerte

La causa exacta de la muerte sigue sin conocerse.

El cuerpo del cantante fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del condado de Broward, donde se realizan los estudios correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Las unidades de Homicidios y de Investigación de la Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff participan en las diligencias.

Hasta este lunes 19 de octubre, no se han anunciado arrestos, identificado públicamente a sospechosos ni divulgado resultados definitivos de la autopsia.

Tampoco se ha informado quién realizó la llamada inicial al servicio de emergencias ni si había otras personas en la vivienda cuando ocurrió el hecho.

Actividad musical de Ormo

Ormo se mantenía activo en la producción musical durante los días previos a su fallecimiento.

El pasado 1 de octubre presentó Ágape, un proyecto de música instrumental integrado por composiciones para piano, entre ellas "Claroscuro", "Latidos" y "Alma".

Su actividad en redes sociales continuó prácticamente hasta el final. El jueves 15 de octubre, un día antes de que encontraran su cuerpo, compartió contenido promocional relacionado con AGAPE Behind the Music.

No se han divulgado elementos que permitan relacionar esa última publicación con las circunstancias de su fallecimiento.

Trayectoria de Gustavo Ormo

Originario de Maracaibo, Venezuela, Ormo desarrolló una carrera como cantante, compositor y pianista, con una propuesta artística vinculada principalmente a las baladas románticas y la música instrumental.

Desde niño mostró interés por la música y comenzó a tocar piano y guitarra a los tres años, de manera autodidacta.

Entre sus producciones se encontraba Alquimia, publicado en 2025, del que promocionó canciones como "100 Suspiros". También grabó una interpretación de "Venezuela", vinculada a sus raíces y a su mensaje de reconciliación nacional.

Su última presentación pública documentada en el área de Miami tuvo lugar el 30 de julio, en un concierto íntimo celebrado en Doral.

La investigación continúa sin una explicación oficial de lo sucedido. Los resultados forenses y las evidencias recopiladas por los detectives serán determinantes para establecer si la muerte de Gustavo Ormo fue accidental o si existió alguna intervención criminal.