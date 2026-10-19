×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Selena Gómez
Añadir Diario Libre en GoogleSelena Gómez

"No merece la pena": Selena Gómez habla sobre el impacto del vapeo en su voz

La cantante compartió su experiencia en redes sociales y reconoció que dejar el consumo de nicotina ha sido un desafío, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de este hábito

    Expandir imagen
    "No merece la pena": Selena Gómez habla sobre el impacto del vapeo en su voz
    Imagen de archivo de la cantante y actriz Selena Gómez. (EFE)

    La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez reveló que el consumo prolongado de nicotina mediante el vapeo ha provocado cambios en su voz, una situación que dio a conocer a través de sus historias de Instagram durante el fin de semana.

    "Vapear nicotina ha cambiado mi voz. No merece la pena", expresó la artista, de 34 años, al referirse a las consecuencias de este hábito, que, según explicó, ha afectado una de las herramientas fundamentales de su carrera musical.

    Gómez también abordó el tema con un tono de humor al aludir a las críticas que ha recibido por el sonido de su voz.

    • "Es una estupidez. Cambió mi voz. Así que, si no les gusta escuchar mi voz, lo entiendo perfectamente. No me molesta. Simplemente, no la escuchen", manifestó.

    La revelación se produce después de que la intérprete comentara públicamente que ha experimentado molestias e inflamación en la garganta. Durante una transmisión en vivo por Instagram, en diciembre, habló sobre estos episodios y reconoció que abandonar el consumo de nicotina ha representado una dificultad.

    • En esa ocasión, la artista también expresó su intención de mantenerse firme en el proceso y animó a quienes atraviesan situaciones similares a perseverar.

    A lo largo de su trayectoria, Gómez ha utilizado sus plataformas digitales para compartir aspectos de su vida personal y sus experiencias relacionadas con la salud.

    Más

    La cantante ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus y su trastorno bipolar, con el propósito de visibilizar estas condiciones y contribuir a que otras personas encuentren apoyo en testimonios con los que puedan identificarse.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.