"No merece la pena": Selena Gómez habla sobre el impacto del vapeo en su voz

Imagen de archivo de la cantante y actriz Selena Gómez. ( EFE )

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez reveló que el consumo prolongado de nicotina mediante el vapeo ha provocado cambios en su voz, una situación que dio a conocer a través de sus historias de Instagram durante el fin de semana.

"Vapear nicotina ha cambiado mi voz. No merece la pena", expresó la artista, de 34 años, al referirse a las consecuencias de este hábito, que, según explicó, ha afectado una de las herramientas fundamentales de su carrera musical.

Gómez también abordó el tema con un tono de humor al aludir a las críticas que ha recibido por el sonido de su voz.

"Es una estupidez. Cambió mi voz. Así que, si no les gusta escuchar mi voz, lo entiendo perfectamente. No me molesta. Simplemente, no la escuchen", manifestó.

La revelación se produce después de que la intérprete comentara públicamente que ha experimentado molestias e inflamación en la garganta. Durante una transmisión en vivo por Instagram, en diciembre, habló sobre estos episodios y reconoció que abandonar el consumo de nicotina ha representado una dificultad.

En esa ocasión, la artista también expresó su intención de mantenerse firme en el proceso y animó a quienes atraviesan situaciones similares a perseverar.

A lo largo de su trayectoria, Gómez ha utilizado sus plataformas digitales para compartir aspectos de su vida personal y sus experiencias relacionadas con la salud.

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La cantante ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus y su trastorno bipolar, con el propósito de visibilizar estas condiciones y contribuir a que otras personas encuentren apoyo en testimonios con los que puedan identificarse.

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