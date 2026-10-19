La famosa chaqueta roja de Michael Jackson en "Thriller" podría venderse por más de US$10 millones

Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas, declaró que esperan que la chaqueta de Michael Jackson supere los 10 millones de dólares. ( CAPTURA DEL VIDEO MUSICAL THRILLER. )

La icónica chaqueta roja y negra que Michael Jackson utilizó en el videoclip de "Thriller", estrenado en 1983, volverá a ser subastada el próximo 7 de diciembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la expectativa de alcanzar un precio superior a los 10 millones de dólares.

La pieza forma parte de la subasta Michael Jackson: The Fashion Legacy, organizada por Julien's Auctions, que reunirá más de cien artículos relacionados con la carrera musical del denominado rey del pop.

Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de la casa de subastas, declaró a Associated Press que esperan que la chaqueta supere los 10 millones de dólares y consideró que esa cantidad podría incluso resultar conservadora.

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El precio definitivo dependerá de las ofertas de los compradores durante la subasta.

La expectativa contrasta con los 1.81 millones de dólares que se pagaron por la misma prenda en junio de 2011, cuando fue vendida también por Julien's Auctions.

Si alcanza los 10 millones, la chaqueta multiplicaría por más de cinco el precio conseguido hace quince años.

Una de las dos chaquetas originales de "Thriller"

La prenda fue diseñada por Deborah Nadoolman Landis, quien creó su característico diseño de hombros pronunciados y detalles negros en forma de V sobre el cuero rojo.

Según Julien's Auctions, solamente se confeccionaron dos chaquetas para el videoclip de "Thriller", dirigido por John Landis.

La que saldrá a subasta fue utilizada por Jackson durante las escenas en las que no aparecía caracterizado como zombi.

La segunda chaqueta, modificada y deteriorada intencionalmente para las escenas de transformación, permanece bajo custodia del patrimonio del cantante y ha sido exhibida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El ejemplar que será vendido conserva detalles originales, como hebillas plateadas en los puños, forro de seda roja y dedicatorias escritas por el propio artista.

Jackson había regalado la prenda a sus diseñadores de vestuario Dennis Tompkins y Michael Bush, quienes posteriormente crearon otras versiones para sus presentaciones en vivo.

El famoso guante también será subastado

Además de la chaqueta, la subasta incluirá el guante decorado con cristales que Michael Jackson utilizó en su presentación de "Billie Jean" durante el especial televisivo Motown 25, en 1983.

En aquella actuación, el cantante presentó ante el público televisivo su célebre paso de baile moonwalk.

La casa de subastas estima que el guante podría venderse por entre 600,000 y 800,000 dólares. La pieza había alcanzado los 430,000 dólares en una venta de 2009.

También estarán disponibles los zapatos utilizados por Jackson durante la filmación de "Thriller", valorados entre 30,000 y 50,000 dólares, y otro par relacionado con su presentación de Motown 25, estimado entre 60,000 y 80,000 dólares.

Los objetos serán exhibidos previamente en varias ciudades, incluidos Los Ángeles y Osaka, antes de llegar a Abu Dabi.

La subasta principal tendrá lugar el 7 de diciembre en el hotel Rosewood Abu Dhabi, como parte de un programa de ventas de artículos relacionados con la música, el cine y la cultura popular que se extenderá hasta el 9 de diciembre.