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Banreservas celebra sus 85 años con una gala de estrellas de la música

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó la solidez financiera de la institución

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    Banreservas celebra sus 85 años con una gala de estrellas de la música
    Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Puntacana; la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, y su esposo, Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante la gala del 85.º aniversario de la entidad.
    (CEDIDA POR MENDY FILMS)

    El Banco de Reservas de la República Dominicana celebró su 85.º aniversario con una gala dedicada a la música dominicana, realizada en el Gran Domo del Club Banreservas, que reunió a destacados artistas nacionales y a la reconocida violinista Aysha Syed, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

    La celebración congregó a autoridades gubernamentales y legislativas, representantes del sector empresarial, clientes, personalidades del ámbito cultural, deportistas, líderes de opinión, directores de medios de comunicación y ejecutivos de Banreservas y sus empresas filiales.

    El concierto contó con la participación de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Quico Rizek y Mariela Mercado, quienes ofrecieron un recorrido por algunas de las composiciones más representativas del repertorio nacional.

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    Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.
    Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas. (CEDIDA POR BANRESERVAS)
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    Fernando Mir, Alieska Díaz, Ysidro García, Carmen Quijano de Aguilera, Leonardo Aguilera, Ana Pou, Juan Mustafá y Ramón Pimentel.
    Fernando Mir, Alieska Díaz, Ysidro García, Carmen Quijano de Aguilera, Leonardo Aguilera, Ana Pou, Juan Mustafá y Ramón Pimentel. (CEDIDA POR BANRESERVAS)

      Homenaje a la música dominicana

      La celebración del 85.º aniversario tuvo como eje central un homenaje a la música dominicana, con un repertorio que reunió obras de reconocidos compositores como Juan Luis Guerra, Rafael Solano, Luis Alberti, Ñico Lora, entre otros cantautores.

      Durante el concierto fueron interpretados temas emblemáticos como "Olas y arenas", "Yo quiero andar", "Perdidos", "Nuestro amor", "Ella dice" y "Si tú te vas", mientras que la violinista Aysha Syed ofreció su interpretación de la "Fantasía de Carmen", del compositor español Pablo Sarasate.

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      Maridalia Hernández en la gala Banreservas.
      Maridalia Hernández en la gala Banreservas. (CEDIDA POR BANRESERVAS)
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      Aysha Syed ofreció su interpretación de la "Fantasía de Carmen", del compositor español Pablo Sarasate.
      Aysha Syed ofreció su interpretación de la "Fantasía de Carmen", del compositor español Pablo Sarasate. (CEDIDA POR BANRESERVAS)
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      Adalgisa Pantaleón durante su actuación en la gala.
      Adalgisa Pantaleón durante su actuación en la gala. (CEDIDA POR BANRESERVAS)

        El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó el significado de dedicar la celebración aniversaria a las expresiones musicales que forman parte de la identidad nacional.

        "Esta noche festejamos nuestros 85 años rindiendo un merecido homenaje a la música dominicana. Porque, así como el Banco de Reservas ha contribuido a escribir la historia de nuestra nación, la música ha acompañado cada etapa de nuestra vida como pueblo", expresó.

        RELACIONADAS

        Durante la celebración, Aguilera anunció que la prestigiosa revista Global Finance reconoció a la institución como el "Banco más Seguro de la República Dominicana del 2026", distinción que se suma a los reconocimientos internacionales recibidos durante el presente año.

        "¡Qué mejor noticia para celebrar nuestros 85 años que esta nueva confirmación de la solidez y la confianza que distinguen a nuestra institución!", expresó Aguilera al compartir el reconocimiento con los invitados. 

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