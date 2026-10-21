De Vicente García a Cardi B: el talento dominicano conquista los Tiny Desk Concerts

Vicente García y Cardi B durante sus sesiones en el Tiny Desk. ( TOMADA DE TINY DESK DE NPR )

Los Tiny Desk Concerts de NPR Music se distinguen por su sencillez: sin grandes efectos visuales ni montajes espectaculares, la atención se concentra en la voz, los instrumentos y la interpretación. Este formato permite descubrir nuevas versiones de canciones conocidas y apreciar la esencia musical de cada artista.

En este escenario, representantes dominicanos han mostrado la diversidad de la música del país, desde sus raíces tradicionales hasta las propuestas más contemporáneas.

Vicente García

El cantautor dominicano se presentó en Tiny Desk Concerts, de NPR Music, el 2 de febrero de 2018. Acompañado de músicos y con una propuesta íntima, fusionó la bachata, el reggae y los ritmos folclóricos dominicanos, mostrando la riqueza de sus raíces musicales.

Joan Soriano

En 2012, el bachatero llevó su propuesta al formato de NPR. Reconocido por combinar elementos tradicionales y modernos de la bachata, Soriano ha contribuido a proyectar este género internacionalmente. Ese mismo año, su álbum La Familia Soriano alcanzó el tercer puesto de la lista de álbumes tropicales de Billboard.

Yasser Tejeda

El compositor, guitarrista y productor participó en Tiny Desk Meets SXSW en 2021 junto a su agrupación Palotré. En mayo de 2024 regresó con una propuesta que fusionó la sarandunga de Baní y los congos de Villa Mella con elementos de jazz y rock, reafirmando su apuesta por las raíces musicales dominicanas.

Yendry

La artista domínico-italiana participó en 2021 y regresó en 2026. Su propuesta combina pop latino, música urbana, R&B y electrónica. Su trayectoria internacional comenzó a tomar impulso tras su participación en X Factor Italia en 2012.

J Noa

Con apenas 17 años, la rapera de San Cristóbal llegó a Tiny Desk en 2023. Su presentación destacó por la fuerza de sus letras y su capacidad interpretativa. La artista se ha convertido en una de las figuras emergentes del hip-hop latino y ha recibido nominaciones al Latin Grammy.

Tokischa

El 12 de octubre de 2022, la exponente urbana participó en El Tiny, iniciativa de NPR Music por el Mes de la Herencia Hispana. Su actuación generó opiniones divididas por sus dificultades vocales y su propuesta experimental, que combinó letras explícitas con arreglos de bossa nova y bachata.

Cardi B

La rapera de ascendencia dominicana debutó en Tiny Desk, según la información suministrada, en octubre de 2026. Acompañada por una banda en directo y dos coristas, presentó nuevas versiones de sus éxitos con arreglos que incorporaron elementos de rock y jazz.

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