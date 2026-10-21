Manny Cruz anuncia concierto gratuito por el Día del Merengue en Santiago

El artista Manny Cruz celebra el Día del Merengue en Santiago. ( CEDIDA POR EL ARTISTA. )

Manny Cruz realizará por cuarto año consecutivo su celebración del Día del Merengue, que llegará por primera vez a Santiago con un concierto gratuito para toda la familia el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 7:00 de la noche, en el Anfiteatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Acompañado de toda su banda, su cuerpo de bailarines, invitados especiales y grandes sorpresas, el artista ofrecerá un espectáculo completo para disfrutar de cerca de su música. Las puertas abrirán a las 5:00 de la tarde, con sorpresas, como parte de una experiencia concebida especialmente para el público santiaguero.

"Me llena de emoción celebrar el Día Nacional del Merengue en Santiago, una ciudad que siempre me ha acogido con tanto cariño y que ha abrazado mi música desde mis inicios. Regresar al escenario del Anfiteatro de la Pucmm, esta vez con un espectáculo propio, me hace muchísima ilusión.

Este ha sido un año muy especial para mí, donde tuve el privilegio de cantar junto a Juan Luis Guerra en su concierto en el Estadio Cibao y ahora tengo la oportunidad de celebrar nuestra música y mis 10 años de carrera como solista en una ciudad que significa tanto para mí", manifestó el artista.

La celebración tiene un significado especial al realizarse en el marco de los 10 años de Manny como solista y sus 19 años de trayectoria artística. Creado por Manny en el 2023, el concierto de celebración del Día del Merengue es una iniciativa gratuita que busca celebrar, preservar y transmitir nuestro ritmo nacional. Sus primeras tres ediciones, realizadas en Puerto Plata, Baní y Santo Domingo Este, reunieron a aproximadamente 12,000 personas.

El repertorio de Manny incluirá su más reciente sencillo Nieve en verano, que el público podrá cantar y bailar junto al artista por primera vez en un concierto. La canción, grabada en colaboración con Juan Luis Guerra supera los 7 millones de visualizaciones en YouTube.

Además, ha alcanzado el puesto #8 del chart Tropical Airplay de Billboard en Estados Unidos, el #2 del chart Tropical de Monitor Latino en Colombia y el #1 en Venezuela; actualmente lidera como #1 en el chart General de República Dominicana, mientras continúa ampliando su presencia en España e Islas Canarias.

Boletas

Cabe destacar que el acceso al concierto será gratuito, con boleta para el control de entrada, y su entrega estará sujeta a algunas condiciones en todos los puntos autorizados.

Los estudiantes de la Pucmm podrán adquirirlas a través del Decanato de Estudiantes, mientras que los docentes y colaboradores administrativos deberán dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de la universidad.

Para el público general, estarán disponibles en la tienda Altice de Ágora Santiago Center. Los niños menores de cinco años podrán ingresar sin boleta, acompañados de un adulto que sí deberá presentar la suya.

Esta cuarta edición es posible gracias al respaldo de Pucmm , Altice , Induveca, Café Santo Domingo, AC Hotel Santiago de los Caballeros by Marriott, Pollos Victorina y Farmacia GBC, entre otros aliados.

, , Induveca, Café Santo Domingo, by Marriott, Pollos Victorina y Farmacia GBC, entre otros aliados. Con un recorrido por los éxitos de Manny y una producción preparada para la ocasión, el Día del Merengue invita a Santiago a vivir una noche de música, baile y emociones compartidas: una gran celebración de nuestra identidad y un nuevo encuentro cercano entre el artista y una ciudad que forma parte de su historia.