Netanyahu comparte video creado con IA en el que baila con Trump al ritmo de "Dame hombro"

Video creado con IA, Trump y Netanyahu bailando al ritmo de "Dame hombro" ( FOTO CAPTURA DE VIDEO. )

La canción "Dame hombro", de los exponentes urbanos Bulin 47 y Kevin Wai, continúa ganando popularidad en las redes sociales y sumando a figuras internacionales a su tendencia viral.

Esta vez, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compartió en su cuenta de TikTok un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece bailando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ritmo del tema dominicano.

En el audiovisual, Trump aparece saliendo de un aeropuerto con una maleta, mientras Netanyahu camina delante de él. Al escuchar la canción, el líder israelí se devuelve y comienza a bailar junto al mandatario estadounidense.

Trump deja su equipaje a un lado y se une a la coreografía, en una escena humorística creada mediante inteligencia artificial.

Netanyahu acompañó la publicación con las banderas de Israel y Estados Unidos.

Según las cifras disponibles en la publicación, el video acumulaba más de 4.4 millones de visualizaciones, 525,500 «me gusta», 8,137 comentarios, 47,300 guardados y más de 450,400 compartidos.

Netanyahu sigue en la tendencia "Dame hombro"

No es la primera vez que Netanyahu comparte contenido relacionado con la tendencia viral de "Dame hombro".

El pasado sábado 10 de octubre, el primer ministro israelí publicó otro video generado con inteligencia artificial en el que aparecía realizando los movimientos característicos del baile.

En tono humorístico, hizo referencia a la posibilidad de haber ejecutado esos pasos durante la toma de posesión de Jair Bolsonaro, en 2018, y aclaró que el audiovisual había sido creado con IA.

Además, aprovechó la publicación para enviar un mensaje político contra sus adversarios y pedir apoyo para su partido, Likud.

De República Dominicana a las redes internacionales

La tendencia de "Dame hombro" ha trascendido las fronteras dominicanas, con videos y recreaciones digitales que incorporan a figuras del deporte, la política y el entretenimiento.

Entre las personalidades que han aparecido en versiones de esta tendencia figuran los futbolistas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

También se han difundido recreaciones con la imagen de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia.