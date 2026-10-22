De las Grandes Ligas a los escenarios: José "Candelita" Iglesias estrena "Tu Cintura"

José "Candelita" Iglesias, el pelotero cubano que pasó de las Grandes Ligas a los escenarios, interpretando su tema "OMG" para los fanáticos de los Mets. ( TOMADA DE MLB.COM )

José "Candelita" Iglesias celebra que su sencillo "Tu Cintura" supera el medio millón de visualizaciones en dos semanas.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, con una propuesta de pop latino con fusión tropical el tema invita al baile y celebra la conexión del artista con sus raíces.

Su ritmo alegre muestra otra faceta de Iglesias, quien continúa construyendo una identidad musical que complementa su reconocida trayectoria en las Grandes Ligas.

La canción fue escrita por Iglesias y producida por Mauro Bertran. El lanzamiento cuenta con un videoclip dirigido por Guillermo Antonio Figueredo Genovese.

Para Candelita, la música representa una vía de expresión que ha acompañado su pasión por el béisbol. Esa relación entre deporte y entretenimiento le ha permitido acercarse a nuevas audiencias, llevando su identidad cubana a distintos escenarios de Estados Unidos.

El estreno coincide con su debut en Broadway en "Buena Vista Social Club", una experiencia que amplía su recorrido artístico. Del terreno de juego al estudio de grabación y al teatro, Iglesias continúa explorando espacios donde compartir su talento y su cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/image-86-db52ee07.png José "Candelita" Iglesias en su etapa de cantante. (SUMINISTRADA POR SU EQUIPO DE TRABAJO)

Su incursión musical alcanzó una importante proyección con "OMG", lanzada en junio de 2024. La canción conectó con los seguidores de los Mets.

"Tu Cintura" ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Sobre José "Candelita" Iglesias

José "Candelita" Iglesias es un pelotero profesional y cantante cubano , reconocido por su trayectoria como jugador de cuadro en las Grandes Ligas .

es un y , reconocido por su trayectoria como jugador de cuadro en las . Su talento deportivo, personalidad y cercanía con los fanáticos le han permitido construir una conexión con el público dentro y fuera del terreno.