"Michael Jackson – The Live Experience": un show homenaje con banda completa por "4ta Dimensión"

4ta Dimensión presenta un concierto homenaje al rey del pop, Michael Jackson. ( SUMINISTRADAS POR EL EQUIPO DE 4TA DIMENSIÓN )

Los grandes éxitos de Michael Jackson volverán a sonar con fuerza en Santo Domingo con Michael Jackson – The Live Experience, un espectáculo que rendirá homenaje al legado musical del Rey del Pop el viernes 30 de octubre en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

La producción, a cargo de la agrupación 4ta Dimensión, propone una noche de música, baile y entretenimiento en la que una banda completa interpretará en vivo los temas más emblemáticos del artista, acompañada por un imitador que recreará su presencia y estilo sobre el escenario.

La propuesta apuesta por la interpretación musical en directo, sin depender de pistas pregrabadas, para ofrecer una experiencia que conecte al público con la energía y la esencia de los conciertos de Michael Jackson.

El repertorio abarcará distintas etapas de la carrera del legendario artista, cuyas canciones, coreografías y estilo han marcado a varias generaciones y continúan vigentes en la cultura popular.

El espectáculo también está concebido como una alternativa para disfrutar en familia, reuniendo a quienes crecieron con la música del intérprete de "thriller" y a las nuevas generaciones que siguen descubriendo su legado.

Una noche para cantar y bailar

La presentación será por una sola noche en Hard Rock Cafe Santo Domingo , donde los asistentes podrán revivir canciones que hicieron historia en la música pop.

en , donde los asistentes podrán revivir que hicieron historia en la música pop. Las boletas están disponibles a través de Tix.do. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 829-338-1056, visitar la página web www.4tadimensionrd.com o seguir la cuenta de Instagram @4tadimensionrd.oficial.