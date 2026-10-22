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"Michael Jackson – The Live Experience": un show homenaje con banda completa por "4ta Dimensión"

La propuesta apuesta por la interpretación musical en directo, sin depender de pistas pregrabadas, para ofrecer una experiencia que conecte al público con la energía y la esencia de los conciertos del rey del pop

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    Michael Jackson – The Live Experience: un show homenaje con banda completa por 4ta Dimensión
    4ta Dimensión presenta un concierto homenaje al rey del pop, Michael Jackson. (SUMINISTRADAS POR EL EQUIPO DE 4TA DIMENSIÓN)

    Los grandes éxitos de Michael Jackson volverán a sonar con fuerza en Santo Domingo con Michael JacksonThe Live Experience, un espectáculo que rendirá homenaje al legado musical del Rey del Pop el viernes 30 de octubre en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

    La producción, a cargo de la agrupación 4ta Dimensión, propone una noche de música, baile y entretenimiento en la que una banda completa interpretará en vivo los temas más emblemáticos del artista, acompañada por un imitador que recreará su presencia y estilo sobre el escenario.

    La propuesta apuesta por la interpretación musical en directo, sin depender de pistas pregrabadas, para ofrecer una experiencia que conecte al público con la energía y la esencia de los conciertos de Michael Jackson.

    El repertorio abarcará distintas etapas de la carrera del legendario artista, cuyas canciones, coreografías y estilo han marcado a varias generaciones y continúan vigentes en la cultura popular.

    El espectáculo también está concebido como una alternativa para disfrutar en familia, reuniendo a quienes crecieron con la música del intérprete de "thriller" y a las nuevas generaciones que siguen descubriendo su legado.

    Una noche para cantar y bailar

    • La presentación será por una sola noche en Hard Rock Cafe Santo Domingo, donde los asistentes podrán revivir canciones que hicieron historia en la música pop.
    • Las boletas están disponibles a través de Tix.do. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 829-338-1056, visitar la página web www.4tadimensionrd.com o seguir la cuenta de Instagram @4tadimensionrd.oficial.
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