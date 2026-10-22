"Te Imagino", lo nuevo de Myke Towers

Myke Towers en una escena del video de la canción Myke Towers. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE TOWERS EN RD )

El exponente urbano puertorriqueño Myke Towers presentó su nuevo sencillo, "Te Imagino", una propuesta musical que, de acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, combina la esencia contemporánea del género urbano con sonidos retro.

Disponible en todas las plataformas digitales, el tema incorpora una versión modificada de una muestra vocal de "Tú Te Imaginas", canción popularizada por De La Ghetto, como punto de partida para construir una producción que combina sintetizadores cálidos, ritmos urbanos suaves e influencias sonoras de los años 80.

El lanzamiento llega en un momento de importantes movimientos en la carrera del boricua.

Recientemente, Towers presentó el sencillo "Carita Feliz", acompañado de un cortometraje cinematográfico protagonizado por la actriz española Clara Galle.

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Towers obtuvo una nominación a los Billboard Latin Music Awards 2026 en la categoría Canción Latin Rhythm del Año por "5 Estrellas (W Sound 23)", junto a W Sound y Ovy On The Drums.

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