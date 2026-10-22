Pedro Capó incluye a República Dominicana en su gira "Fulanito Tour 2027"

El cantante puertorriqueño Pedro Capó posa a su llegada a la Latin Grammy Session para conmemorar el 25 aniversario de los Latin Grammy este jueves en la plaza de toros de La Malagueta, en Málaga. ( EFE/CARLOS DÍAZ )

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó incluirá a República Dominicana en su gira internacional Fulanito Tour 2027 , con la que recorrerá escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica para presentar su más reciente álbum, una producción de 11 canciones inspirada en sus raíces y vivencias personales.

El artista anunció este jueves que el recorrido comenzará el 13 de febrero en Puerto Rico, su tierra natal, antes de continuar por varias ciudades estadounidenses y países latinoamericanos, entre ellos Chile, Argentina, México, Colombia y República Dominicana.

La fecha y el escenario de su presentación en el país aún no han sido anunciados.

"Hay historias que nacen en un lugar, pero terminan encontrándose con el mundo entero. Fulanito es un pedacito de mi historia, de mis raíces y de todas esas vivencias que, de una forma u otra, nos conectan como seres humanos", expresó Capó en una publicación en su cuenta de Instagram.

El cantante agregó que le emociona la oportunidad de encontrarse con su público en distintos escenarios para compartir las canciones de esta nueva etapa musical.

Un álbum conectado con sus raíces

La gira toma su nombre de Fulanito, el más reciente álbum de estudio del cantautor, lanzado la semana pasada. La producción reúne 11 canciones y refleja su regreso musical a Puerto Rico, así como una conexión renovada con sus raíces y experiencias personales.

El disco también incluye la colaboración con la cantante puertorriqueña iLe en el tema La danza del voto, una unión que suma otra voz de la isla a un proyecto marcado por la identidad cultural del artista.

En septiembre, Capó presentó Caer y levantarse, el primer adelanto del álbum. La canción, inspirada en experiencias personales, aborda la resiliencia y la capacidad de reconocer los recursos propios para atravesar momentos difíciles.

El cantautor puertorriqueño se presentó por última vez en suelo dominicano el 1 de noviembre de 2025. El evento tuvo lugar en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua como parte de su gira internacional "La Carretera Tour".

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