La lista completa de ganadores de los Premios Latin Billboard y los dominicanos más destacados

La rapera dominicana Melymel se presentó junto al colombiano Nampa Básico, mientras que el cantautor dominicano Juan Luis Guerra otorgó un premio Latin Billboard especial a la española Rosalía. ( TOMAD DE LOS PERFILES DE INSTAGRAM DE BILLBOARD Y JUAN LUIS GUERRA )

La ciudad de Miami se vistió de gala el pasado jueves 22 de octubre para celebrar una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina, transmitidos en vivo a través de Telemundo y Peacock.

La noche dejó momentos memorables, un total de 47 categorías premiadas y una fuerte presencia del talento dominicano que sigue haciendo historia en la industria global.

El grupo Fuerza Regida se alzó como el máximo triunfador de la jornada al cosechar ocho galardones, incluyendo el codiciado premio a "Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo, Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y el prestigioso Premio Billboard Vanguardia por su década de trayectoria.

Por su parte, Bad Bunny le siguió de cerca con siete premios, mientras que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos sumaron cuatro galardones cada uno. Rosalía, Tito Double P y Prince Royce completaron los puestos de honor con tres trofeos por cabeza.

La República Dominicana tuvo visivilidad durante la ceremonia gracias al reconocimiento a leyendas de su música y a colaboraciones que dominaron las listas de popularidad.

Juan Luis Guerra: Además de entregar el emotivo Premio Billboard Salón de la Fama a la española Rosalía —en uno de los momentos más comentados de la gala—, el maestro dominicano sigue siendo el referente indiscutible de la música tropical y la inspiración de generaciones enteras de artistas internacionales.

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Romeo Santos demostró su vigencia absoluta al conquistar cuatro premios clave en las categorías tropicales.

El artista brilló junto a Prince Royce en las categorías de Canción del Año, Latin Airplay y Canción Tropical del Año por el éxito "Lokita Por Mí", además de ganar el Álbum Top Tropical del Año por Better Late Than Never y consolidarse como Artista Tropical del Año, Solista.

La reconocida rapera y compositora dominicana Melymel formó parte del selecto grupo de artistas que se presentaron en el escenario de los Billboard, poniendo el ritmo y la representación del talento caribeño en vivo durante la gala.

Lista completa de ganadores por categorías

Categoría de Artistas

Artista del Año: Bad Bunny

Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Gira del Año: Bad Bunny

Artista Crossover del Año: Burna Boy

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny

Artista de los Fans: Karol G

Categoría de Canciones

Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida , "Marlboro Rojo"

, "Marlboro Rojo" "Hot Latin Song" Canción del Año: Fuerza Regida , "Marlboro Rojo"

, "Marlboro Rojo" "Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P, "daño"

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina: Karol G

"Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce, "Lokita Por Mí"

Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, "Marlboro Rojo"

Categoría de Álbumes

"Top Latin Album" del Año: Peso Pluma & Tito Double P (DINASTÍA) y Rosalía (LUX)

(LUX) "Top Latin Albums" Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

"Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina: Karol G

"Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Categoría Latin Pop

Artista "Latin Pop" del Año, Solista: Rosalía

Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo: Maná

Canción "Latin Pop" del Año: Karol G & Marco Antonio Solís, "Coleccionando Heridas"

& Marco Antonio Solís, "Coleccionando Heridas" Álbum "Top Latin Pop" del Año: Rosalía, LUX

Categoría Tropical

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura

Canción Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, "Lokita Por Mí"

Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

Canción Regional Mexicana del Año: Fuerza Regida , "Marlboro Rojo"

, "Marlboro Rojo" Álbum Top Regional Mexicano del Año: Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

Categoría Latin Rhythm

Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista: Bad Bunny

Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo: Wisin & Yandel

Canción "Latin Rhythm" del Año: Bizarrap & Daddy Yankee, "Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66"

Álbum "Top Latin Rhythm" del Año: Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

Premios Especiales, Compositores y Productores

Premio Billboard Salón de la Fama : Rosalía

: Premio Billboard Vanguardia : Fuerza Regida

: Premio Billboard Trayectoria Artística: Cristian Castro

Trayectoria Artística: Cristian Castro Premio Billboard Ícono: Rubén Blades

Ícono: Rubén Blades Compositor del Año: Bad Bunny

Productor del Año: MAG

Editorial del Año: Street Mob ENT, BMI