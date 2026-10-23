David Bisbal: una noche para recordar

David Bisbal ofrecerá una propuesta que combina recuerdos, homenajes y canciones recientes . ( SHUTTERSTOCK )

SD. Los éxitos que han acompañado a David Bisbal durante más de dos décadas volverán a sonar en Santo Domingo este sábado 24 de octubre. El cantante español regresa a República Dominicana con su gira "Tour Eternos 2026", un espectáculo que reúne algunos de los temas más populares de su carrera con nuevas propuestas musicales y versiones de clásicos iberoamericanos.

La presentación tendrá lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción de César Suárez Pizano, y marca una nueva etapa artística para el intérprete, que apuesta por un sonido más clásico y atemporal sin dejar de lado la energía que ha caracterizado sus actuaciones.

El repertorio será uno de los atractivos de la noche. Canciones como Ave María, Bulería y Dígale, que se han convertido en referentes de su trayectoria, compartirán espacio con otros éxitos, entre ellos Esclavo de sus besos y Mi princesa.

El concierto propone así un recorrido por distintas etapas de su carrera, con temas que han acompañado a sus seguidores a lo largo de los años.

Clásicos reversionados

La propuesta, sin embargo, no se limita a la nostalgia. "Tour Eternos 2026" también incorpora canciones de su álbum homónimo, en el que Bisbal revisita composiciones emblemáticas de la música en español.

Entre las interpretaciones que forman parte de este repertorio figuran Adoro, Qué sabe nadie y Aquellas pequeñas cosas, clásicos que adquieren una nueva lectura en la voz del artista almeriense.

Este giro musical apuesta por dar protagonismo a las melodías, la interpretación vocal y las canciones que han trascendido generaciones. De esta manera, el espectáculo conecta el presente artístico de Bisbal con la tradición musical que inspira su nuevo proyecto, sin renunciar al pop que lo convirtió en uno de los artistas españoles más populares de su generación.

La selección musical también contempla momentos de mayor ritmo. Temas como A partir de hoy y Si tú la quieres aportan el componente festivo a una presentación que busca alternar la emoción de las baladas con canciones que invitan a cantar y disfrutar desde la butaca.

Una cita para recordar

Con más de 20 años de trayectoria, Bisbal ha construido una carrera internacional en la que combina baladas, pop y ritmos latinos, además de una presencia escénica que distingue sus conciertos.

Su capacidad para conectar con distintas generaciones le ha permitido mantener vigentes canciones que forman parte de la memoria musical de muchos de sus seguidores.

El propio cantante invitó al público dominicano a acompañarlo en esta presentación.

"El 24 de octubre volveré de nuevo a RD con todos ustedes cantando en un concierto espectacular. Os quiero mucho", expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Para quienes buscan una opción musical para este sábado, el concierto ofrece la oportunidad de reencontrarse con los éxitos de Bisbal y descubrir las nuevas interpretaciones que definen esta etapa de su carrera. Una propuesta que combina recuerdos, homenajes y canciones recientes en una noche dedicada a la música en español.

Eterno Bisbal

En "Eternos", su décimo álbum de estudio, Bisbal revisita clásicos del pop romántico de las décadas de los 60, 70 y 80, popularizados por figuras como Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Raphael, entre otros. Para dar forma a este proyecto, volvió a trabajar con Cheche Alara, con quien apostó por recuperar el sonido de las grabaciones de antaño. La propuesta reunió a músicos para tocar en directo y contó con grandes formaciones instrumentales que, en algunos temas, superaron los 90 integrantes.

Sábado 24 de octubre, 8:30 pm. Teatro Nacional. Boletas en Uepa Tickets, CCN Servicios y boletería del Teatro Nacional.