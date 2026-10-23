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Eddy Herrera y el colombiano Elder Dayán lanzan "La Corriente", una fusión de merengue y vallenato

El sencillo reúne a los artistas en una colaboración que combina los ritmos de ambos países y ya está disponible en plataformas digitales

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    Eddy Herrera y el colombiano Elder Dayán lanzan "La Corriente", una fusión de merengue y vallenato
    Eddy Herrera y el colombiano Elder Dayán presentan "La Corriente". (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE EDDY HERRERA)

    El merenguero dominicano Eddy Herrera y el cantante colombiano Elder Dayán Díaz estrenaron este viernes 23 de octubre "La Corriente", una colaboración que fusiona el merengue con elementos del vallenato, entre ellos el acordeón.

    La canción fue escrita por el compositor dominicano Fulton Vásquez y producida por Edwin García, quien ha trabajado en éxitos de Herrera como "Tú Eres Ajena", "Pégame Tu Vicio" y "Para Siempre". La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Ramsés Alegría, conocido como Súbeleram.

    • El proyecto surgió de la amistad entre ambos artistas, quienes coincidieron en distintos escenarios de Colombia durante el último año. Por iniciativa de Herrera, los encuentros dieron paso a una colaboración que une la música dominicana y la colombiana.

    Herrera, conocido como "El Galán del Merengue", cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria, mientras que Elder Dayán Díaz se ha destacado como una de las figuras del vallenato contemporáneo.

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    Con "La Corriente", ambos intérpretes apuestan por acercar sus géneros musicales a nuevos públicos. El sencillo está disponible en las principales plataformas digitales.

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