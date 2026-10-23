Las emotivas palabras de Rosalía para Juan Luis Guerra tras recibir premio Billboard de sus manos

La cantante Rosalía le dedica palabras a Juan Luis Guerra tras recibir un premio Billboard de sus manos. ( FACEBOOK @LA ROSALÍA )

La ciudad de Miami se convirtió en el escenario de un emotivo encuentro musical durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, donde la cantante española Rosalía recibió el prestigioso Premio Billboard Salón de la Fama de manos del reconocido cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

El galardón le fue otorgado a la intérprete en reconocimiento a su innovación musical, su visión artística y su impacto internacional, cualidades que han logrado trascender géneros, idiomas y fronteras a lo largo de su carrera.

Visiblemente emocionada y en estado de "shock", Rosalía subió al escenario para recibir el reconocimiento y pronunció un sentido discurso dedicado al artista dominicano, a quien describió como un referente indiscutible de la música.

"Juan Luis, quiero agradecerte de todo corazón el enorme e increíble honor de recibir este premio de tus manos esta noche. Tú que eres maestro de maestros, tus canciones a mí me han hecho llorar, me han hecho bailar, me han hecho sentirme viva. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti, maestro, de verdad".

Asimismo, la artista española quiso destacar la importancia de los pioneros que abrieron camino en la industria antes que ella, rindiendo homenaje a grandes figuras que también han recibido este galardón en el pasado: Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández o Daddy Yankee.

La noche de triunfo para la cantante no se limitó al Salón de la Fama. Rosalía se alzó con otros dos galardones durante la ceremonia: Artista Latin Pop del Año, Solista y Álbum Top Latin Pop del Año por su aclamada producción LUX, un álbum que incluye canciones interpretadas en trece idiomas.

Al recibir este último reconocimiento, la intérprete reivindicó la importancia y la fuerza de la música en español, dedicando unas palabras de profundo agradecimiento al público latinoamericano.

"Gracias por darme el lugar que me has dado por todos estos años de inspiración, de enseñanzas. Yo espero seguir encontrando la manera de devolverte todo este cariño y toda esta generosidad. ¡Y muchas gracias, por muchos años más, gracias!"

Las palabras de Juan Luis Guerra

Por su parte, el cantautor dominicano utilizó su cuenta oficial de Instagram para externar su respeto y admiración hacia la española tras la gala.

"¡Querida Rosalía, con alegría en mi corazón te entrego este merecido reconocimiento del salón de la fama de Billboard! ¡Gracias por tu arte, tu hermosa voz y tu creatividad que siempre busca lo sublime! ¡Con admiración y amistad! ¡Bravo!", escribió Guerra.