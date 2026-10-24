"Dame hombro" de Bulin 47: el improvisado fenómeno dominicano que conquista las redes sociales

Basta escuchar "Dame hombro" para reconocer uno de los fenómenos virales que marcan octubre de 2026. El tema del artista dominicano Bulin 47, junto al creador de contenido colombiano Kevin Wai, ha traspasado las fronteras de la música urbana y ha puesto a bailar a deportistas, artistas, políticos y otras personalidades, tanto en grabaciones reales como en videos creados con inteligencia artificial.

La historia comenzó en Madrid, España, durante uno de los habituales encuentros callejeros de Kevin Wai, conocido por invitar a desconocidos a improvisar canciones con una bocina portátil. Cuando coincidió con Bulin 47, el artista dominicano aceptó el reto y comenzó a cantar sobre una base de dembow, acompañando la improvisación con movimientos exagerados de hombros.

"Dame hombro... los hombros se mueven solos cuando estoy contento" fue la frase que terminó dando identidad al fenómeno. La espontaneidad del cantante, el ritmo contagioso y la particular forma de bailar hicieron que el video comenzara a circular rápidamente por las redes sociales, donde miles de usuarios se animaron a imitarlo.

De una improvisación callejera a un fenómeno internacional

La viralidad del video abrió el camino para llevar la propuesta al terreno musical. Bulin 47 y Kevin Wai grabaron una versión de estudio junto al productor Breyco En Producidera, convirtiendo aquella improvisación en un sencillo distribuido en plataformas digitales.

Pero el éxito de "Dame hombro" no se quedó en la canción. El baile comenzó a reproducirse en distintos países y adquirió nuevas formas a medida que los usuarios lo incorporaban a sus propios contenidos. Desde coreografías improvisadas hasta videos humorísticos, el movimiento de hombros se convirtió en una fórmula reconocible para sumarse a la tendencia.

Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras se suman al trend

El fenómeno también ha encontrado espacio entre las figuras más conocidas del deporte y el entretenimiento. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Pep Guardiola aparecen en distintas versiones del popular baile que circulan por las redes sociales.

En algunos casos, las imágenes corresponden a montajes realizados con inteligencia artificial, capaces de recrear movimientos y colocar rostros conocidos en situaciones que nunca ocurrieron. En otros contenidos, las personas participan presencialmente y realizan el baile frente a las cámaras, demostrando que la tendencia no depende únicamente de los efectos digitales.

Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel compartió en TikTok un video generado con inteligencia artificial donde aparece bailando el tema junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La fiebre de los hombritos también ha alcanzado a personalidades del ámbito político y a figuras públicas dominicanas. Entre ellas destaca la primera dama, Raquel Arbaje, quien se sumó públicamente al baile, llevando el fenómeno a una audiencia que va más allá de los seguidores habituales del dembow.

La inteligencia artificial lleva el baile a otro nivel

Una de las claves de la expansión de "Dame hombro" ha sido el uso de herramientas de inteligencia artificial y edición de video. Estas tecnologías permiten recrear el movimiento con futbolistas, celebridades, políticos y personajes animados, incluso cuando nunca han participado en el trend.

El resultado son videos que mezclan la música dominicana con escenas inesperadas y situaciones cargadas de humor. La imagen de un reconocido deportista o de un personaje ficticio moviendo los hombros al ritmo del dembow genera sorpresa y facilita que los contenidos se compartan y reproduzcan.

Sin embargo, es importante distinguir entre las grabaciones auténticas y las recreaciones digitales, ya que la aparición de una personalidad en un video viral no significa necesariamente que haya participado de manera real. Precisamente, esa facilidad para mezclar realidad y ficción ha ampliado las posibilidades creativas del fenómeno.

El poder de una frase y un movimiento

El éxito de "Dame hombro" refleja la capacidad de las redes sociales para convertir una ocurrencia espontánea en un fenómeno de alcance internacional. La combinación de música, humor y un baile sencillo de imitar ha permitido que personas de diferentes edades y lugares se apropien de la tendencia y le den su propio estilo.

Para Bulin 47, la viralidad representa una nueva muestra del alcance de la música urbana dominicana, capaz de conectar con públicos internacionales a través de expresiones populares y ritmos contagiosos. Para Kevin Wai, el encuentro callejero demuestra cómo una improvisación puede convertirse en contenido de gran repercusión.

Entre videos grabados en persona, imitaciones y montajes con inteligencia artificial, los hombritos siguen recorriendo las redes. Una frase pegajosa y un movimiento aparentemente simple han bastado para convertir una improvisación en Madrid en una tendencia que une música, entretenimiento y creatividad digital.

| #EnVideoDL | La primera dama, Raquel Arbaje, sorprendió este jueves al bailar "Dame hombro" de Bulin 47 y Kevin Wai, previo al acto por el quinto aniversario de #ChequéateRD, una iniciativa de prevención y detección temprana del cáncer. La canción, que surgió de una improvisación viral entre ambos artistas urbanos, ha viajado por el mundo alcanzando figuras del deporte, la política y el entretenimiento. Video: Diario Libre / Ricardo de la Cruz y Raquel Arbaje #DiarioLibre #Noticias #RevistaDL #ActualidadDL #DameHombro — Diario Libre (@DiarioLibre) October 22, 2026

Raquel Arbaje "dando hombro" La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, se unió al trend viral de la música del artista urbano Bulin 47 durante su participación en la jornada "Dando Hombro", realizada con motivo del quinto aniversario de ChequéateRD.