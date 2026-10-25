David Bisbal vuelve a conquistar a los dominicanos tras 16 años de ausencia

Tras 16 años sin pisar suelo dominicano, el cantante español David Bisbal regresó a República Dominicana con su gira "Tour Eternos 2026", haciendo un homenaje a grandes artistas de la música en castellano de los años 70 y 80, así como un recorrido musical a través de su carrera artística.

El espectáculo, que estuvo a total capacidad, inició a las 8:50 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito con el éxito "Vivir así es morir de amor", un icónico tema del legendario cantautor español Camilo Sesto, causando la euforia de todos los presentes que se pusieron de pie para recibirlo.

Subió al escenario vestido con un elegante smoking negro, acompañado por una banda con ocho integrantes, quienes también llevaban trajes negros.

Posteriormente cantó "Adoro" de Armando Manzanero y expresó sus primeras palabras: "Buenas noches mi República Dominicana. Que ilusión me hace volver después de 16 años. No me lo puedo creer 16 años y por fin estamos aquí con la gira "Eternos", una gira que me emociona porque algunos de mis compañeros saben que para mí ha sido un reto y un verdadero placer cantar a los más grandes de la música en castellano de los años 70 y 80".

Mientras le hablaba al público, recibió el dibujo de una niña fanática junto a su madre y bromeó sobre si era él: - ¿ese soy yo claramente no o es tu padre?-

Con su voz intacta, siguió con "No amanece", "Quien me iba a decir" y "Esta ausencia". Luego de esta última canción, que fue coreada de principio a fin, recibió una ovación de más de un minuto.

Durante su presentación se mantuvo bastante enérgico, caminando, bailando e interactuando con su público. La ausencia de bailarines y coristas no hizo falta gracias a su gran dominio escénico y carisma.

También formaron parte del repertorio "El ruido", "Si tú la quieres" y "Perdón". Mientras entonaba "A partir de hoy" se colocó la bandera dominicana.

Sus icónicos pasos de baile, que combinan giros característicos y energía flamenca/pop, como la "bisbivuelta" acompañada de su clásica patada al aire, no faltaron manteniendo el mismo vigor que de años atrás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-50545-pm-6cf9e111.jpeg David Bisbal cautiva a sus fan en República Dominicana. (CEDIDA POR CÉSAR SUÁREZ.)

Homenaje a grandes artistas

Bisbal mantuvo un equilibrio intercalando canciones bailables de su repertorio con los clásicos de artistas en castellano, a tono con el concepto de su gira "Eternos".

Interpretó "Abrázame muy fuerte" de Juan Gabriel, "El amar y el querer" de José José, "Frente a Frente" de Jeanette. Tras este último tema, salió del escenario para cambiarse a un blazer blanco y regresó con lo movido "Camina y ven", "Lloraré las penas" y "Oye el boom". Entre vueltas y movimientos soltó sus expresiones "y olé", "que vamos", invitando al público a seguir disfrutando.

Luego entonó la esperada balada "Mi princesa" en versión acústica, que dedicó a su primogénita Ella cuando nació hace 16 años, y continuó con "Dígale", donde muchos se pusieron de pie para acompañarle a cantar.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando el artista invitó al público a cantar con él y los integrantes de la plataforma de YouTube "Soyateando", Fualin, Gregory y Emmanuel, quienes son fanáticos del español, se pusieron a la orden y Bisbal les cedió el micrófono para que culminaran la interpretación de "Mi princesa", dejándolo boquiabierto y provocando el aplauso de los presentes.

A lo largo del concierto, Bisbal expresó en varias ocasiones que los dominicanos son muy buenos coristas y que "hay mucho talento".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-50546-pm-1-85a10dcd.jpeg David Biscal con su gira Tour Eterno 2026 pone a vibrar el Teatro Nacional Eduardo Brito. (CEDIDA POR CÉSAR SUÁREZ.)

Un espectáculo inolvidable

Tras dos horas de show, el espectáculo culminó con "Esclavo de su besos", "Bulería" y "Ave María", con un teatro bailando a casa llena que se rindió a sus pies.