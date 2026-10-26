Autobús cae a un río: el fatal accidente que dejó dos músicos de vallenato muertos y 20 heridos

Imagen del autobús que cayó a un río; el fatal accidente dejó dos músicos de vallenato muertos y 20 heridos. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

Dos músicos de vallenato murieron la madrugada de este lunes 26 de octubre, luego de que el autobús en el que se desplazaban junto a la agrupación del cantante Kbeto Zuleta cayera desde un puente en Colombia.

Las víctimas fueron identificadas como Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación. Ambos perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los músicos regresaban de una presentación privada, cuando el autobús en el que viajaban terminó fuera de la carretera y cayó desde el puente sobre el río Ariguaní.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/fotografia-de-archivo-del-presidente-de-brasil-y-candidato-a-la-reeleccion-luiz-inacio-lula-da-silv-4-5bab5a2d.jpg Los integrantes fallecidos del grupo de Kbeto ZuletaGeovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación. (TOMADA DE REDES SOCIALES DEKBETO ZULETA)

El siniestro movilizó a los organismos de socorro y al personal médico, que acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo y trasladar a los heridos a distintos centros de salud.

Las autoridades informaron que cerca de 20 personas resultaron heridas. Entre ellas se encuentra el cantante Kbeto Zuleta, hijo del reconocido intérprete vallenato Poncho Zuleta, quien fue trasladado para recibir atención médica.

La muerte de los dos integrantes fue confirmada por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, mientras familiares, seguidores y representantes del género vallenato expresaban su preocupación por la tragedia.

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó que el autobús abandonara la calzada y cayera desde el puente. Los organismos competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras continúan las indagaciones, los equipos de emergencia mantienen la atención de los sobrevivientes y el seguimiento al estado de salud de los lesionados.

El accidente ha causado consternación en el entorno de la música vallenata, tras la pérdida de Geovanny Lobo y Harold Santana durante un viaje de regreso de una presentación artística.

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