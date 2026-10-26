Festival Internacional de Jazz Restauración celebra su nueva edición con músicos internacionales
El evento reunió a unos 500 asistentes e incluyó presentaciones de músicos dominicanos junto a artistas internacionales de la talla de Bill O´Connell, Andrés Barrios y Eric Figueroa, además de reconocimientos a figuras vinculadas al jazz
La novena edición del Festival Internacional de Jazz Restauración reunió a unos 500 asistentes en una jornada musical con artistas dominicanos e internacionales, presentaciones de jazz latino y flamenco-jazz, y homenajes a personalidades del ámbito cultural.
La actividad comenzó con la presentación de la cantante dominicana Pirou, acompañada por el Sebastián Murena Trío. Luego subieron al escenario los pianistas Bill O´Connell, Andrés Barrios y Eric Figueroa, quienes compartieron con el bajista Ramón Vázquez y el percusionista Richie Flores.
Durante su actuación, Andrés Barrios presentó composiciones de su más reciente producción discográfica y combinó el flamenco con el jazz y los ritmos latinos. Por su parte, Figueroa interpretó "Por amor", del compositor dominicano Rafael Solano, en una versión de jazz latino que recibió una ovación del público.
El festival también reconoció la trayectoria del percusionista Guarionex Aquino y los aportes culturales del artista Geo Ripley, así como la labor de difusión del género realizada desde la dirección de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV).
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- La jornada concluyó con una presentación colectiva en la que participaron los músicos invitados, junto al pianista dominicano radicado en Nueva York Marcio García y el percusionista David Almengod.
- El evento contó con la dirección musical de Ramón Vázquez y la producción general de Iván Fernández, junto a Events & Project EFEGE.