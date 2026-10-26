Henya estrenará canción inédita en los Fox Music USA Latin Awards

La cantautora dominicana Henya durante una de sus presentaciones. La artista estrenará "El Pobre de Picasso" en los Fox Music USA Latin Awards 2026. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La cantautora dominicana Henya estrenará en vivo su canción "El Pobre de Picasso" durante la gala de los Fox Music USA Latin Awards, en la que recibirá el reconocimiento de "Mejor Pop Femenino", según informó su equipo de prensa.

La presentación se realizará el viernes 13 de noviembre en el Charles Bender Performing Arts Center, en Houston, Texas, mientras que el sencillo estará disponible en las plataformas digitales a partir del sábado 31 de octubre.

"El Pobre de Picasso" es una composición que la artista escribió a finales de los años 90, cuando era niña, y que permaneció guardada en sus archivos durante varios años.

"El Pobre de Picasso es un tema que hice a finales de los 90 siendo una niña y que quise sacar de mis archivos como una forma de honrar mis inicios, así nunca olvidar de dónde partí para valorar lo que al día de hoy he labrado", expresó Henya.

La canción fue recuperada con una producción musical contemporánea que conserva su esencia original y presenta una nueva propuesta sonora.

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Reconocimiento internacional

Henya recibirá el reconocimiento de "Mejor Pop Femenino" en los Fox Music USA Latin Awards, una premiación que anteriormente también ha distinguido su trayectoria artística.

La cantante aprovechará su participación en la ceremonia para interpretar por primera vez en público la composición, que representa una etapa de sus inicios como autora.

Además de su carrera como cantante y compositora, Henya desarrolla proyectos vinculados a la producción y edición de obras artísticas.

A través de Henya Group, trabaja en el desarrollo de nuevos talentos nacionales e internacionales, mientras que mediante Resorte Media mantiene actividades relacionadas con la producción audiovisual y los medios de comunicación.

El lanzamiento de "El Pobre de Picasso" está previsto para el 31 de octubre y su primera interpretación en vivo se realizará el 13 de noviembre, durante la ceremonia de premiación en Texas.